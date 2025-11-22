„Egy kutya letépte az orromat és lenyelte, hónapokig nem tudtam a tükörbe nézni”

Egy fiatal nő hónapokon át került minden tükröt, miután egy brutális támadás során leharapta egy kutya az orrát. A történtek után immár 3 és fél éve, azonban végre úgy néz ki és úgy is érzi magát, mint régen, miután az orvosok a homlokából építettek neki új orrot.

Teljesen leharapta egy kutya a fiatal nő orrát a támadás során (Képünk illusztráció) Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

A támadás után bele sem mert nézni a tükörbe a fiatal nő

Jordant egy családi barát Boerboel fajtájú kutyája támadta meg 2022 áprilisában, amikor a kutya rávetette magát az orrára és nem engedte el. A sérülés rendkívül súlyos volt, ugyanis a kutya leharapta az egész orrát, és úgy vélik, le is nyelte.

Azóta a 29 éves nő 16 műtéten esett át, hogy újjáépítsék az arcát, köztük orr rekonstrukción, amelyhez a homlokának egy részét használták fel. Most, kétgyermekes anyaként, elárulta, hogy az incidens teljesen megváltoztatta életét.

Egészen idáig nagyon nehezemre esett nyilvánosan emberek közé menni, mert azt gondoltam, mindenki azon tűnődik, miért nézek ki úgy, ahogy. Nem hiszem, hogy valaha is teljesen önmagamnak fogom érezni magam, de mostanában a barátaim és a családom azt mondják, kezdek újra úgy kinézni, mint régen...Most már teljesen másképp látom az életet és a szépséget, annyi minden sokkal fontosabb ezeknél a külsőségeknél

- mondta Jordan, aki Pennsylvaniában él.

Korábban semmi agressziót nem mutatott a kutya

Jordan a vőlegénye bátyját és annak barátnőjét látogatta meg, amikor a kutya 2022 áprilisában széttépte az arcát, noha korábban jól reagált a jelenlétére. A sógora most fizeti az egészségbiztosítását és a rengeteg műtéttel járó egyéb költségeket, amelyek azóta felmerültek, viszont a kutya mai napig életben van.

Jordan jelentette a támadást a rendőrségnek, és veszélyes kutyáról szóló bejelentést tett, amely megállapította, hogy az állat valóban agresszív, így a tulajdonosnak fel kellett helyeznie egy táblát a háza elé, amely szerint veszélyes kutya tartózkodik a területen, és bírságot is kellett fizetnie. A hatóságok azonban nem írták elő, hogy a kutyát el kell altatni.

Vegyes érzéseim vannak azzal kapcsolatban, hogy a kutya még él. Nem feltétlenül gondolom, hogy egy kutyát egyetlen harapás után el kell altatni. Azonban úgy érzem, tekintve, hogy ez nem volt az első alkalom, hogy a kutya megharapott valakit… Ugyanakkor nem volt igazán agresszív támadás sem. Csak előrehajolt, odakapott az orromhoz, és ennyi

- magyarázta Jordan.