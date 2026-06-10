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Megrázó fotók a helyszínről: pokoli lángokkal küzdenek Nyírbátorban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors nyírbátor
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 10:35
tűzoltóktűz
Hajnali kettő körül riasztották a tűzoltókat.
Bors
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Már hajnal óta küzdenek a tűzoltók a lángokkal Nyírbátorban, miután kigyulladt a Tranzit Food. A helyszínre a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a nyírbátori, a mátészalkai, a baktalórántházai, a nyíradonyi, a nyíregyházi, a fehérgyarmati és a kisvárdai hivatásos tűzoltók is kiérkeztek.

Hatalmas tűz volt Nyírbátorban / Fotó: Csáki Alexandra / Bozsó Katalin / Szon

Hatalmas tűz volt Nyírbátorban

A levegőbe került egészségre veszélyes anyagok mennyisége a katasztrófavédelmi mobil labor mérései szerint határérték felettiek, lakott területen belül azonban szerencsére nem haladják meg azt

- mondta el a SZON.hu-nak Rutkai-Dér Vivien szóvivő. 

Az üzem 600 méteres sugarában élőket a biztonságuk érdekében a polgármesteri hivatalban helyezték el még szerda hajnalban: a termelésben nem dolgozott senki, és sérületkről sem érkezett hír, ugyanakkor Máté Antal, Nyírbátor polgármestere megerősítette, a tűz miatt több száz dolgozó megélhetése kerül veszélybe. 

Csak néhány dolgozó volt az üzemben, amikor a tűz keletkezett, ők el is tudták hagyni az épületet. Az égés során annyi füst és gáz keletkezett, hogy az üzemhez közel eső egyik utca szakaszát le kellett zárni a katasztrófavédelem javaslatára,  kiürítették ezt az utcát, 71 embert szállásoltunk el átmentileg. Néhányukat jelenleg is az önkormányzat lát el, sokan rokonoknál húzták meg magukat

 – mondta el a polgármester, mialatt egy helyi férfi, László - aki a szomszédos biogáz üzemben dolgozik -, hajnali fél ötkor megdöbbenve látta, hogy lángokban áll a Tranzit Food. Mint mondta, a hatalmas füst és a tűz megvilágította a környéket, amitől még ijesztőbbé vált a helyzet.

Soha korábban nem láttam ilyet, szinte letaglózott. A tűzoltók folyamatosan oltottak, látszott rajtuk, hogy kimerültek, de nem volt idő pihenésre. Végül engem is befogtak, azt mondták, hozzak vizet 

- mondta el a férfi, hozzátéve, tudomása szerint elektromos hiba okozta a tüzet.

 

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