Megrázó fotók a helyszínről: pokoli lángokkal küzdenek Nyírbátorban

Már hajnal óta küzdenek a tűzoltók a lángokkal Nyírbátorban, miután kigyulladt a Tranzit Food. A helyszínre a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a nyírbátori, a mátészalkai, a baktalórántházai, a nyíradonyi, a nyíregyházi, a fehérgyarmati és a kisvárdai hivatásos tűzoltók is kiérkeztek.

Hatalmas tűz volt Nyírbátorban / Fotó: Csáki Alexandra / Bozsó Katalin / Szon

Hatalmas tűz volt Nyírbátorban

A levegőbe került egészségre veszélyes anyagok mennyisége a katasztrófavédelmi mobil labor mérései szerint határérték felettiek, lakott területen belül azonban szerencsére nem haladják meg azt

- mondta el a SZON.hu-nak Rutkai-Dér Vivien szóvivő.

Az üzem 600 méteres sugarában élőket a biztonságuk érdekében a polgármesteri hivatalban helyezték el még szerda hajnalban: a termelésben nem dolgozott senki, és sérületkről sem érkezett hír, ugyanakkor Máté Antal, Nyírbátor polgármestere megerősítette, a tűz miatt több száz dolgozó megélhetése kerül veszélybe.

Csak néhány dolgozó volt az üzemben, amikor a tűz keletkezett, ők el is tudták hagyni az épületet. Az égés során annyi füst és gáz keletkezett, hogy az üzemhez közel eső egyik utca szakaszát le kellett zárni a katasztrófavédelem javaslatára, kiürítették ezt az utcát, 71 embert szállásoltunk el átmentileg. Néhányukat jelenleg is az önkormányzat lát el, sokan rokonoknál húzták meg magukat

– mondta el a polgármester, mialatt egy helyi férfi, László - aki a szomszédos biogáz üzemben dolgozik -, hajnali fél ötkor megdöbbenve látta, hogy lángokban áll a Tranzit Food. Mint mondta, a hatalmas füst és a tűz megvilágította a környéket, amitől még ijesztőbbé vált a helyzet.

Soha korábban nem láttam ilyet, szinte letaglózott. A tűzoltók folyamatosan oltottak, látszott rajtuk, hogy kimerültek, de nem volt idő pihenésre. Végül engem is befogtak, azt mondták, hozzak vizet

- mondta el a férfi, hozzátéve, tudomása szerint elektromos hiba okozta a tüzet.