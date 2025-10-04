Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Ferenc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fontos közleményt adott ki a BKK, ez mindenkit érint

bkk
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 13:25
közleménymetró
Ismét lezárják a 2-es metró egy bizonyos szakaszát.
B. V.
A szerző cikkei

Az M2-es metró csak a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik október 4-én és 5-én, szombaton és vasárnap egész nap. Az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz jár, tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ ( BKK )közleményben szombaton az MTI-t. Az M2-es metró vonalán az Astoria és a Deák Ferenc tér között síncserét, az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között síncsiszolást végeznek október 4-én és 5-én, szombaton és vasárnap, írták.

Fontos bejelentést tett a BKK, változik az M2-es metró közlekedése.
Fontos bejelentést tett a BKK, változik az M2-es metró közlekedése. Fotó: Pexels (illusztráció) 

A BKK közlése szerint ez változik

Az M2-es metró ezért rövidített útvonalon, a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik. A Deák Ferenc tér és az Örs vezér tere között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár, amely a Deák Ferenc térnél a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállóhelyéről indul. Az Örs vezér terénél a kőbányai oldali végállomásról indul, és megáll a Kerepesi útra kanyarodás után. Az Örs vezér tere zuglói végállomására érkezőknek itt célszerű átszállni

 - hívták fel a figyelmet.

A belváros felé az 1-es és a 3-as villamosról a Thököly úton közlekedő 7-es, 7E, 8E, 110-es, 112-es és 133E autóbuszokra szállhatnak át az utasok. Október 4-én és 5-én pedig, a 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Astoria M megállóhelyét a Kálvin tér felé áthelyezik a csomópont túloldalára, az éjszakai buszok közút melletti megállójába, írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu