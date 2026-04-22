"Nem bírta tovább, békésen elaludt" - mindössze 6 hónapos korában meghalt az angyalarcú kislány

Míg a legtöbb szülő izgatottan dokumentálja babája korai fejlődési mérföldköveit, Isabella Skudinnak volt egy érzése, hogy lemarad valamiről. Hosszas küzdelem után derült ki, hogy kislányának mikrokefáliája, fejletlen agy szindrómája volt.

Mikrokefália: fejletlen agy szindrómája volt Attynak - Fotó: Atty Lu Alapítvány

Skudint 2023-ban jegyezte el mostani férje, Will. Miután szinte azonnal megfogant első gyermekük, a Long Island-i pár izgatottan fogadta lányuk, Atlantic Lucille megszületését 2024 áprilisában. De amint megszületett kislányuk – becenevén Atty –, a most 27 éves Skudin tudta, hogy valami nincs rendben.

„Soha nem ért el semmilyen mérföldkövet” – mondta Skudin exkluzívan a Daily Mailnek. „Tíz hetes volt, soha nem mosolygott, alig tudott enni – egyszerűen nem volt egy normális baba.”

Annak ellenére, hogy Atty volt az első gyermekük, a pár tudta, hogy tíz hétre a legtöbb csecsemő valószínűleg képes lesz mosolyogni, gagyogni, feltolni magát hason fekve, követni a tárgyakat a tekintetével, sőt, még a kezét is a szájához emelni. Atty azonban képtelen volt ezekre, és ez valami komolyabb dolog figyelmeztető jele volt.

Skudin és férje több orvoshoz is elvitték kislányukat, de többször is lerázták őket, és biztosították őket arról, hogy nincs miért aggódni.

„Tudtam, hogy nincs jól” – mondta Skudin a Daily Mailnek. „Szörnyű megérzésem volt. Nem ettem, nem aludtam. Idegroncs voltam, folyton sírtam, és mindenki azt mondta, hogy »jól van«.”

Skudin azt mondta, hogy a gyermekorvosuk volt az egyetlen, aki mindent megtett, hogy segítsen, „de csak egy bizonyos pontig tudott eljutni”. „Elküldött minket neurológusokhoz, idegsebészekhez, és ezek a szakorvosok mind azt mondták, hogy jól van” – folytatta. „Azt kellett mondanom, hogy hiszek nekik. De nem hittem, és folyton annyira ideges voltam.”

A következő hetekben Atty otthon kapta első súlyos rohamát, ami arra késztette Skudint, hogy kórházba vigye. Ott egy EEG megerősítette, hogy csecsemőkori görcsökben szenved – ez az epilepszia egy ritka, súlyos formája csecsemőknél. A Cleveland Klinika szerint jellemzően három és tizenkét hónapos kor között fordulnak elő, és az esetek száma az Egyesült Államokban évente kevesebb, mint egy 1000 élveszületésből.