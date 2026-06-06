Mentőhelikoptert riasztottak: küzdenek az autóba szorult sofőr életéért

Fának ütközött egy gépkocsi a 4805-ös út 7-es kilométerszelvényénél, az ebesi elágazás közelében. A járműben csak a vezetője utazott, aki beszorult, a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók emelték ki. A balesethez az egység és a mentők járművei mellett egy mentőhelikopter is érkezett.