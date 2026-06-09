Hatalmas karambol az M7-es autópályán: videón, ahogy letarol mindent egy furgon

Megdöbbentő videót tett közzé hétfő délután (jún.8.) az "MKIF Zrt. Az ország útja", a cég Facebook-oldalán. A videón egy kis dobozos teherautó látható az M7-es autópálya egy szakaszán, amint végigszáguld a leállósávon felöklelve maga előtt mindent, majd beleszáll egy kamionba. A szakértő elmondta a véleményét az esetről.

A leállósávban haladt az autós az M7-es autópálya egy szakaszán, majd balesetet okozott Fotó: MKIF Kft.

Sokkoló balesetet vettek videóra az M7-es autópálya egy szakaszán

MKIF Zrt. osztotta meg azt a felvételt, amit az egyik forgalomfigyelő kamerájuk készített az M7-es autópályán. Először csak annyi látható, hogy a forgalom eléggé feltorlódott, lépésben haladnak a kamionok és a személyautók. Ám megérkezik oldalról egy kis dobozos teherautó, ami a leállósávban kezd el nagyobb tempóval haladni előre. Amikor gyorsított, már akkor tisztán látható volt, hogy az előtte húzódó forgalomterelő bóják mellett nem fog elférni. Végül többet felöklelt az autó, majd a sofőr oldalra kapta a kormányt, de így sem fért el a mellette haladó kamionok mellett.

Először talán egy, majd még egy kamiont akart megelőzni jobbról, ezért szaladt bele a forgalomirányító bójákba. Ám amikor visszarántotta a kormányt és még mindig nem fért el, belerohant egy harmadik kamionba, széttörve annak hátulját. Aztán annyira irányíthatatlanná vált a kis teherautó, hogy bal oldalra kicsapódott. Óriási szerencséje volt a sofőrnek, hogy ott nem rohant bele még egy autós.

Nagy sebességgel rohant bele a terelőbójákba Fotó: MKIF Kft

A beszámoló szerint a helyszínről a mentősök egy főt szállítottak kórházba.



Biztos, hogy szándékosságról van szó, hiszen, ha a sofőr elaludt volna, akkor az a mozgásán is látszik. Mivel lépésben lehetett haladni, ezért ki akarta használni a leállósávot és jobbról előzni. Úgy volt vele, hogy majd megy ott és előrébb jut, de ez nagyon nem sikerült. Az, hogy nagyobb sebességgel haladt, az még durvább. Ugyanis a leállósáv arra való, hogy ha műszaki probléma van, akkor félreálljon az ember. Ha most valakinek tényleg problémája lett volna és kiáll a sorból, akkor ez a kisteherautó egyből belerohan. Kivédhetetlen lett volna, de így a nagy kapkodásból is egy hatalmas baleset lett. Nagy pénzbírságra számíthat a szabálytalankodó sofőr

– mondta el lapunknak Pausz Ferenc közlekedésbiztonsági szakértő.

ITT tudod megnézni a brutális balesetet:







