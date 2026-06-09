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Szoboszlai Dominik miatt elszabadult a káosz Debrecenben, minden az arcára volt írva

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 13:00
DebrecenKazahsztán
Szoboszlai Dominik felfokozott hangulatba hozta a rajongókat. Egyesek azonban túlléptek egy határt a Magyarország-Kazahsztán meccs előtt.
B.
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Mindenki Szoboszlai Dominik sokat érő aláírására pályázott Debrecenben. A szurkolókat a magyar válogatott csapatkapitányának kellett nyugalomra intenie a kedd esti Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzés előtt (19:00, tv: M4 Sport).

Szoboszlai Dominik aláírásokat osztogat a Magyarország-Kazahsztán meccs előtt
Mindenki Szoboszlai Dominik aláírására pályázott a Magyarország-Kazahsztán meccs előtt
Fotó: MLSZ

Magyarország-Kazahsztán: Szoboszlai Dominik őrületet keltett

A magyar válogatott nyílt edzést tartott hétfőn a debreceni Nagyerdei Stadionban a Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzés előtt – amelyre 5500-nál is többen vásároltak a 125 forintba kerülő jegyekből –, az őrület pedig teljesen felfokozódott, amikor az előzetesen ígérteknek megfelelően a játékosok kimentek a szurkolókhoz.

Főleg akkor, amikor megjelent Szoboszlai Dominik, hogy a rajongók aláírásokkal és közös fényképekkel gazdagodjanak.

A sokat érő autogram reményében ugyanis egyesek odáig mentek, hogy bedobálták a magyar válogatott csapatkapitányának a mezeket, trikókat. Egy ponton már Szoboszlai Dominik volt az, aki látványos kézmozdulatokkal intette nyugalomra a felfokozott hangulatba került rajongókat.

Sőt, később minden a 25 éves labdarúgó arcára volt írva, amikor a tucatnyi aláírás kiosztása közben, a nagy nyüzsgésben egy hatalmasat fújtatott, majd sokat mondóan csak elmosolyogta magát.

@stoneszegi Káosz Szoboszlai Dominik körül Debrecenben, a magyar válogatott nyílt edzése után🤯😤 #szoboszlai #debrecen #magyarorszag #angry #foryou ♬ eredeti hang - stoneszegi

A játékosok természetesen igyekeztek minden kérésnek eleget tenni, többen az edzésen viselt pólójukat is kidobták a nézőtérre – Yaakobishvili Áron pedig még a dedikált kesztyűjét is.

 

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