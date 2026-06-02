Horror Tatabányán: Rámosolygott a barátnőjére ezért megkéselte ismerősét

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 10:25
Az elkövető elmenekült Magyarországról. Az áldozatot féltékenység miatt késelte meg.

Féltékenység miatt késelte meg egy ismerősét egy baráti összejövetel során egy tatabányai férfi. Az áldozat a támadás után kimenekült az ingatlanból, az elkövető pedig az országból.

Féltékenység miatt késelte meg egy ismerősét a férfi, akit végül Németországban fogtak el a rendőrök
Fotó: Bors

Féltékenység miatt támadt az ismerősére

Egyetlen mosoly miatt fordult rémálommá egy baráti összejövetel Tatabányán. A késelés után az egyik férfi életveszélyes sérülésekkel menekült ki a lakásból, míg támadója külföldre szökött - írta a Kemma.hu.

A vádirat alapján 2022. október 5-én este a férfi egy tatabányai ingatlanban szórakozott négy ismerősével együtt, akikkel közösen alkoholt is fogyasztott. Az elkövető azután támadt az áldozatára, miután úgy vélte, hogy az rámosolygott a barátnőjére.

A féltékenység miatt a férfi dühbe gurult. Először kérdőre vonta az ismerősét, hogy miért néz a nőre, ezután a barátnőjét és az ismerősét is megütötte. Bár látszólag úgy tűnt a vita alább hagyott az indulatok egyáltalán nem csillapodtak.

Emberölés miatt kell felelnie

Az ügyészség szerint a támadó férfi a konyhába ment, ahonnan egy késsel tért vissza, majd ezután közepes erővel egy alkalommal mellkason szúrta az ismerősét, aki a sérülés után kimenekült a lakásból. A szakértői vélemények alapján kiderült, hogy a sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett, amelyek orvosi ellátás hiányában akár halálosak is lehettek volna.

A késelő férfi ezután elmenekült az országból, emiatt a magyar rendőrség európai elfogatóparancsot adott ki a férfi ellen, akit végül a német hatóságok fogtak el, majd át is adták Magyarországnak. A férfit ezután bíróság elé állították.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője Horváth Sándor tájékoztatása alapján, emberölés kísérlete miatt emelt vádat az ügyészség a férfi ellen. - olvasható az Origo cikkében.

 

