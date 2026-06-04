Kaposvári gyilkosság: Dániel még nagyon fiatal, de lehet, hogy a börtönben fog meghalni

Még mindig letartóztatásban van az a 23 éves férfi, aki 2025. november 15-én, hidegvérrel kivégezte exbarátnőjét Kaposváron. A katonaként tanuló, huszonéves B. Dániel egy heves vita után késsel rontott rá Adriennre és több késszúrással meggyilkolta. Mellette a lány nagybátyjára is rátámadt, őt kórházba szállították az eset után. A kaposvári gyilkosság elkövetőjére életfogytiglan tartó szabadságvesztést kért az ügyészség.

Ebben az utcában történt a kaposvári gyilkosság Fotó: Googla Maps

Kaposvári gyilkosság: Dániel élete végégig börtönben maradhat

Ahogyan azt korábban a Bors megírta, sokkoló gyilkosság történt Kaposváron. Exbarátja végezte ki Adriennt a saját családi házukban. Lapunk akkor elsőként érte el a lány öccsét, aki a következőket mondta el:

Minket nem is értesítettek, hogy gyilkosság áldozata lett Adrienn

– mondta korábban Patrik. "Úgy olvastuk, senki sem hívott fel minket. Ezután indultunk el a Könyves Kálmán utcába, ahol laktak. Hívtuk a nővéremet, de ő nem vette fel a telefont, ekkor már nagyon rossz érzésünk volt…"

A család hamar megtudta, hogy mi történt és azt is, hogy ki tette.

Körülbelül egy évet voltak együtt. Késsel támadta meg, a nővérem ott halt meg, amit végül a helyszínen közöltek is velünk. Rajta kívül egy másik, ott élő rokonunkat is megszúrta. Őt kórházba vitték. Danit bilincsben vitték el a helyszínről, úgy hogy ezek szerint nem menekült el…

- közölte a lány gyászoló testvére.

Dániel élete végéig börtönben maradhat Fotó: Facebook

Két kés volt a kezében

Most a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség vádiratot nyújtott be, melyben részletesen szerepel Dániel rémtette. Kiderült, hogy azért ment a lányhoz, hogy a személyes cuccait elvigye onnan, de összevesztek, mely során Adriennt többször is megütötte. Erre figyelt fel a nő nagybátyja, aki az alsó szinten lakott. Elindult felfelé az emeleten, hogy segítsen a lánynak, de összetalálkozott Dániellel, aki ököllel úgy lecsapott rá, hogy a földre esett. Ezután vett magához a konyhából két kést. A földről felkelő nagybácsit megfenyegette, majd a két késsel többször megvágta őt. Ezek után ment fel Adriennhez. Többször megütötte őt, majd az egyik késsel halálra szúrta. Dániel szervezetében és lakásán is találtak kábítószert.