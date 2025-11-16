Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
„Nem is értesítettek, hogy megölték”: megszólalt az áldozat öccse, ezt mondta a kaposvári gyilkosságról

gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 13:30
helyszínelésKaposváráldozat
Sokkoló részletek. Megszólalt a kaposvári gyilkosságról az áldozat, Adrienn öccse. Lapunknak mesélte el, hogy ismerte a lány exbarátját, aki végül megkéselte a testvérét.
Mongyi Nikolett
A szerző cikkei

Ahogyan azt a Bors megírta, szombat este meggyilkoltak egy 23 éves fiatal lányt Kaposváron. Hamar kiderült, hogy az elkövető nem más, mint az exbarátja, B. Dániel, aki egy heves vita után késsel rontott a lányra. A támadás az áldozat otthonában történt, ahol végül a fiú nem csak Adriennt szúrta meg, hanem a lány nagybátyját is. Őt információink szerint kórházba szállították. Lapunknak Adrienn öccse mesélte el a történteket a kaposvári gyilkosságról.

A családot nem értesítették a kaposvári gyilkosságról. Ebben az utcában ölték meg a lányt
A családot nem értesítették a kaposvári gyilkosságról. Ebben az utcában ölték meg a lányt  Fotó: Google Maps

A kaposvári gyilkosságról nem értesítették a családot

 

Minket nem is értesítettek, hogy gyilkosság áldozata lett Adrienn 

– kezdte lapunknak Patrik. "Úgy olvastuk, senki sem hívott fel minket. Ez után indultunk el a Könyves Kálmán utcába, ahol laktak. Hívtuk a nővéremet, de ő nem vette fel a telefont, ekkor már nagyon rossz megérzésünk volt…"

Az exbarátja, B. Dániel végezhetett Adriennel
Fotó: Olvasói/Facebook

Hamar megtudta a család, hogy a Adrienn exbarátja áll a gyilkosság mögött. 
 

 A volt barátja tette, akivel körülbelül egy évet voltak csak együtt

 – mondta tovább a testvér. "Én talán csak egyszer találkoztam vele. Késsel támadta meg, a nővérem ott halt meg, amit végül a helyszínen közöltek is velünk. Rajta kívül egy másik, ott élő rokonunkat is megszúrta. Őt kórházba vitték. Egyelőre nem tudjuk, hogy hogy van, a helyszínen sem mondtak nekünk semmit. Azt tudjuk, hogy Danit bilincsben vitték el a helyszínről, úgy hogy ezek szerint nem menekült el… Hazajöttünk, várunk, mert azt mondák, hogy akár 12 óra is lehet, míg mondhatnak valami bővebbet" – zárta szavait Patrik. 

gyilkosság tényét a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője Kovács Katalin lapunknak megerősítette. Részletes tájékoztatást későbbre ígért.  

 

