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Pólót tekert a fejére, mégsem úszhatta meg a dohánybolti rablást a jászladányi férfi

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 16:20
dohányboltbarablás
A férfi nem jutott messzire. Jászladányi dohányboltot fosztott ki.

Őrizetbe vettek a rendőrök egy 20 éves jászladányi férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy betört egy helyi dohányboltba, majd a megszerzett zsákmánnyal elmenekült. A fiatal ellen felfegyverkezve elkövetett rablás miatt folyik eljárás, letartóztatását is kezdeményezték.

Hamar elkapták a jászladányi tolvajt.
Hamar elkapták a jászladányi tolvajt. Fotó: rawpixel.com / Forrás: Freepik.com

Jászladányi rablás

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi június 8-án hajnalban jutott be az üzletbe. A boltban készpénzt, dohánytermékeket, szeszes italokat és chipset vett magához. A készpénz összege 97 440 forint volt, amelyet a többi termékkel együtt egy zsákba, illetve a ruházatába rejtett. A lopás közben azonban megszólalt az üzlet riasztója. A tulajdonos a helyszínre érkezett és tetten érte az elkövetőt. A találkozás dulakodásba torkollott, ami során a gyanúsított azzal fenyegette meg a sértettet, hogy kés van nála.

A fenyegetés után a tulajdonos elengedte a férfit, aki a nála lévő zsákmánnyal elfutott a helyszínről. A bejelentést követően a rendőrök helyszíni szemlét tartottak. Ennek során megtalálták azt a kést is, ami a feltételezések szerint a menekülés közben esett ki az elkövető ruházatából. A nyomozók rövid időn belül azonosították a feltételezett tettest, aki egy csíkos pólót tekert a fejére, hogy azzal leplezze magát, még ugyanazon a napon előállítottak. A férfit kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Az ügyben a bíróság dönt a kényszerintézkedésről - írja a police.hu.

 

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