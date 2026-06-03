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Hősiesen küzdött lánya életéért egy budapesti édesanya

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mentő
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 19:10
Újraélesztéskórház
Minden szülő rémálma vált valóra annál a budapesti édesanyánál, akinek 25 év körüli lánya már egy ideje rosszullétre panaszkodott, majd otthonukban összeesett. Az anya azonnal a fiatal nőhöz sietett és segítséget kért.

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a mentésirányító gyorsan felismerte a helyzet súlyosságát, és betegvizsgálatra instruálta a kétségbeesett bejelentőt. Ekkorra azonban a fiatal nő már nem lélegzett.

A mentésirányító gyorsan felismerte a helyzet súlyosságát
A mentésirányító gyorsan felismerte a helyzet súlyosságát Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

A mentésirányító utasításait követve az édesanya azonnal megkezdte az újraélesztést. A mentők kiérkezéséig pontosan követte az instrukciókat, és fáradhatatlanul küzdött gyermeke életéért. Néhány percen belül rohamkocsi érkezett a helyszínre, amelynek személyzete átvette az életmentést. Az OMSZ beszámolója szerint az időben megkezdett, hatásos mellkasi nyomásoknak és a mentők munkájának köszönhetően az újraélesztés rövid időn belül sikerrel járt.

A beteget a helyszíni ellátás után stabil állapotban szállították kórházba.

Mielőbbi teljes felépülést kívánunk, az életmentésben résztvevőknek gratulálunk!

– írták bejegyzésükben.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu