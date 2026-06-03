Hősiesen küzdött lánya életéért egy budapesti édesanya

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a mentésirányító gyorsan felismerte a helyzet súlyosságát, és betegvizsgálatra instruálta a kétségbeesett bejelentőt. Ekkorra azonban a fiatal nő már nem lélegzett.

A mentésirányító gyorsan felismerte a helyzet súlyosságát Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

A mentésirányító utasításait követve az édesanya azonnal megkezdte az újraélesztést. A mentők kiérkezéséig pontosan követte az instrukciókat, és fáradhatatlanul küzdött gyermeke életéért. Néhány percen belül rohamkocsi érkezett a helyszínre, amelynek személyzete átvette az életmentést. Az OMSZ beszámolója szerint az időben megkezdett, hatásos mellkasi nyomásoknak és a mentők munkájának köszönhetően az újraélesztés rövid időn belül sikerrel járt.

A beteget a helyszíni ellátás után stabil állapotban szállították kórházba.

Mielőbbi teljes felépülést kívánunk, az életmentésben résztvevőknek gratulálunk!

– írták bejegyzésükben.