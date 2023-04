Borzalom Szabolcsban: halott kisgyermeket találtak egy csomagtartóban

A hátborzongató és egyben döbbenetes hírről a Szon számolt be, akik nem hivatalos információk szerint azt írták, hogy ma reggel sétáltak be a Nyíregyházi Rendőrkapitányságra ismeretlen emberek azzal a sokkoló információval, miszerint egy kétéves gyermek holtteste van a kocsijuk csomagtartójában.

Fotó: Bordás Béla / Szon

Egyelőre azonban még semmilyen biztos információ nem érkezett az üggyel kapcsolatban, jelen pillanatban az sem világos, hogy pontosan kik és hányan sétáltak be a rendőrségre.

Ahogyan a lap, úgy a Bors is megkereste az illetékes rendőrkapitányságot az üggyel kapcsolatban, de eddig még nem érkezett válasz a kérdéseinkre.

A portál tudósítói most is a helyszínen tartózkodnak, ahol egy fotón az látszik, ahol egy mentőszolgálatos kocsi előtt egy fehér SUV áll, körülöttük pedig rendőrök is tartózkodnak. A helyieket megrázta a hír, többen abban reménykednek, hogy csak tévedésről lehet szó:

- Már csak a hír is sokkolt, és nagyon remélem, hogy csak valami fatális tévedés van a dolog mögött

- mondta egy helyi asszony, aki maga is családanya. Mint mondta, ő maga nem a helyszín közelében él, hozzá is csak a híre jutottak el:

- Ennél még az is jobb lenne, ha valaki csak "szórakozott" volna. Az is teljesen érthetetlen és sokkoló lenne, ha ilyennel szórakozik valaki, de annál jobb, mintha igaz lenne - szögezte le. A cikk alatt egymást érik a döbbent kommentek:

- Hol élünk? Ha ez igaz, akkor már tényleg megérett a világ a pusztulásra - írták többen is.

Amint lapunk választ kap a rendőrségtől az üggyel kapcsolatos kérdésekre, cikkünket frissítjük.