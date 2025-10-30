„Nem tudom, mikor etettem meg utoljára a fiam, nem emlékszem” – egy halom szennyes és szemét alól került elő a 2 éves kisfiú bomló holtteste

A 28 éves Nichole Lynn Boyer napokkal azután adta fel magát, hogy a rendőrség megtalálta a kisgyermek bomló holttestét otthonában. A bíróság meghallgatásán elhangzott, hogy Boyer a hatóságoknak ennyit mondott:

„Csak vigyenek börtönbe.”

Ennek ellenére a nő tagadta a szándékos emberölés vádját a keddi bírósági megjelenésén. Az ügyben jelenleg előzetes letartóztatásban van, és egy későbbi időpontban ismét bíróság elé áll.

A bíró tájékoztatást kapott arról, hogy a gyermek holttestét 2025. október 16-án találták meg a montanai Lima városában lévő otthonban, előrehaladott bomlási állapotban. Az eskü alatt tett vallomás szerint a nyomozók már az épületbe való belépéskor erős szagra lettek figyelmesek. A helyszínen lévő seriffhelyettesek „azonnal érezték az emberi maradványok bomlásának jellegzetes szagát” egy olyan lakásban, amelyet rendezetlen, szeméttel, romlott étellel és állati ürülékkel teli állapotban találtak.

A bíróságon továbbá az is elhangzott, hogy a kisfiú súlyos fogyatékosságokkal élt, köztük nyitott gerinccel (spina bifida), dongalábbal és vízfejűséggel (hydrocephalus). A testét az emeleti hálószobában találták meg, egy halom szennyes és szemét között, egy matrac mellett, letakarva egy kapucnis pulóverrel, amelyről Nichole Lynn Boyer azt állította, hogy az övé volt.

A montanai bíróság tájékoztatást kapott arról, hogy a szoba rendezetlen, koszos és hideg volt, annak ellenére, hogy kint kb. 44 Celsius-fokos hőség uralkodott – a légkondicionáló berendezés mégis működött a gyerekszobában.

A nyomozók elmondása szerint Boyer egy kihallgatás során azt vallotta, hogy a gyermeket az emeleti szoba egyik párnázott részében tartotta, és elismerte, hogy szeptemberben túlterheltté vált apja, a fogyatékkal élő kisfiú, valamint három másik gyermeke gondozása miatt. Állítása szerint a különleges ellátást igénylő kisfiúval való törődése ekkor kezdett jelentősen hanyatlani.

A rendőrség szerint Boyer azt is bevallotta, hogy egyre ritkábban nézett rá, és ha vitt is ételt vagy vizet, azt a padlóra helyezte, hogy a kisfiú „hasalva odakússzon” érte.