Senki sem hallotta kétségbeesett üvöltözését: nem szállt le élve a férfi hullámvasútról

Kevin Rodriguez Zavalát nem sokkal egy hullámvasúton történő utazás után halottnak nyilvánították. Barátnője, Javiliz Cruz Robles elmondta, végig segítségért üvöltözött, de senki sem hallotta őt.

Kevin Rodriguez Zavala hullámvasútozás közben halt meg (fotó: GoFundMe)

A tragédia az orlandói Epic Universe vidámpark Stardust Racers hullámvasútján történt szeptember 17-én.

A boncolás során kiderült, hogy a 32 éves férfi halálát többszörös tompa ütés okozta, és Joshua Stephany halottkém szerint a halálesetet balesetnek nyilvánították.

A végső közleményt az Orange megyei seriffhivatal december 11-én tette közzé, amelyben arra jutottak, hogy Kevin halála véletlen volt, és nem történt bűncselekmény. Ehhez a vidámparki személyzet által tett vallomásokat is csatolták.

Javiliz szerint 2-3 próbálkozásba telt, mire a hullámvasúton lévő biztonsági rudat rendesen be tudták kapcsolni.

Azt hitte, hogy a fiú be van kötve; azonban amikor az út megkezdte az első lejtőt, Kevin előrerepült és beütötte a fejét

- írta Tria Rojas kiegészítő jelentésében.

Miután Javiliz meglátta, hogy Kevin előrerepül, megpróbálta visszatartani, de nem tudta. Ekkor kezdett kiabálni, ám ezt már senki sem hallotta.

Nem szállt le élve a hullámvasútról

Egy szemtanú, dr. Anna Marshall azt mondta, már csak azt hallotta, ahogy Javiliz segítségért kiabál. Úgy gondolta, "valószínűleg a hullámvasút miatt voltak légzési nehézségei", ezért jelezte a személyzetnek, hogy orvos, és "segíthet megnyugtatni a személyt".

Amikor Kevinhez ért, arca véres volt, és már nem reagált.

Nem lehettem 100%-ig biztos benne, de abban a pillanatban viszonylag magabiztos voltam azzal kapcsolatban, hogy már nem él

- mondta dr. Marshall.

Kevin gerincvelői sorvadással született, ezért rendszeresen izomlazítót szedett - ezt szülei, Carlos Rodriguez Ortiz és Anne Zavala mondták el a rendőrségnek. Mindent figyelembe véve a végleges jelentésben nem találták bűncselekménynek a fiatal férfi halálát - írja a People.

Melegséget és büszkeséget hozott szüleink szívébe. Testvérként és nagybácsiként a nevetés, az útmutatás és a feltétel nélküli szeretet forrása volt. Barátként hűséges, figyelmes és mindig jelen volt. Jelenléte minden szobát beragyogott, hiánya pedig olyan űrt hagy maga után, amit senki sem tud betölteni

- írták szerettei Kevinről.