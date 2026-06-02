Megrázó felvételek: halálos baleset történt a 44-es főúton

Halálos baleset történt kedden reggel a 44-es főúton. A békéscsabai elkerülőnél két személyautó ütközött egymásnak, az egyik jármű utasa a baleset áldozata.
Kedden reggel két személyautó ütközött egymásnak a 44-es főúton a békéscsabai elkerülőnél. Az ütközés olyan erős volt, hogy az egyik jármű felborult, a másik pedig az árokba csapódott. A felborult autóból egy embert feszítővágó és kéziszerszámok segítségével szabadították ki a tűzoltók, akit a kiemelés után a mentősöknek átadtak.
A mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy férfit szállítottak stabil állapotban kórházba a helyszínről. Egy másik ember életét többszöri újraélesztés után sem tudták megmenteni a mentősök, olyan súlyos sérüléseket szenvedett, így már a helyszínen életét vesztette. A Beol.hu információi szerint az áldozat egy férfi.
