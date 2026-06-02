Megrázó felvételek: halálos baleset történt a 44-es főúton

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 15:29
A békéscsabai elkerülőnél ütközött össze két jármű. A halálos baleset áldozata egy férfi lehetett.

Halálos baleset történt kedden reggel a 44-es főúton. A békéscsabai elkerülőnél két személyautó ütközött egymásnak, az egyik jármű utasa a baleset áldozata.

A 44-es főúton történt halálos balesetben egy férfi vesztette életét
Fotó: Bencsik Ádám / Beol.hu

Halálos baleset történt a 44-es főúton

Kedden reggel két személyautó ütközött egymásnak a 44-es főúton a békéscsabai elkerülőnél. Az ütközés olyan erős volt, hogy az egyik jármű felborult, a másik pedig az árokba csapódott. A felborult autóból egy embert feszítővágó és kéziszerszámok segítségével szabadították ki a tűzoltók, akit a kiemelés után a mentősöknek átadtak.

Egy ember az életét vesztette

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy férfit szállítottak stabil állapotban kórházba a helyszínről. Egy másik ember életét többszöri újraélesztés után sem tudták megmenteni a mentősök, olyan súlyos sérüléseket szenvedett, így már a helyszínen életét vesztette. A Beol.hu információi szerint az áldozat egy férfi.

A helyszínen készült további képeket IDE kattintva lehet megtekinteni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
