Hableány-ügy: Kórházba került a segítségnyújtás elmulasztásával vádolt kapitány

Bő fél órás csúszással vette kezdetét a tárgyalás ma a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A Hableány-balesetben érintett T. Fedir ügyében ez nem először fordult elő, hiszen a Viking Idun szállodahajó kapitánya hazájában, Ukrajnában tartózkodik, ahol a háború miatt gyakran elérhetetlen a távkapcsoláshoz nélkülözhetetlen internet.
Most azonban teljesen másról volt szó: az okokról a segítségnyújtás elmulasztásával vádolt kapitány felesége tájékoztatta a bíróságot.
A tárgyalás megtartásának törvényi akadálya van, ugyanis a vádlott kórházi kezelésen tartózkodik
– jelentette be Vizi Veronika bírónő, aki elfogadta a férfi kimentését.
Mint azt a Bors megírta, 2019. május 29-én, 21 óra 5 perckor, a Viking Sigyn szállodahajó letarolta a dél-koreai turistákat szállító sétahajót, a Hableányt. A baleset után 27 holttestet emeltek ki a vízből, ám a halálos áldozatok száma bizonyosan magasabb eggyel, ugyanis egy személyt azóta is eltűntként tartanak nyilván.
Percekkel a baleset után a Viking Idun is a helyszínre ért, de nem állt meg segíteni, holott köteles lett volna. A kapitány a bírságon – orosz nyelvű tolmácson keresztül - korábban azt mondta, hogy a baleset tényéről ugyan értesült, de azt nem tudta, hogy emberek vannak a vízben.
- Ha az is a tudomásomra jut, természetesen mindent elkövetek, hogy embereket mentsek – jelentette ki T. Fedir és hozzátette: már nagyon várja, hogy az ügy véget érjen, mert ártatlannak tartja magát, ennek ellenére mindig a bíróság rendelkezésére állt, ha tudott.
A tárgyalást elhalasztották. A következő alkalmat őszre tűzték ki.
