Hableány-tragédia: bevallotta a kapitány, miért nem segített a fuldoklóknak

Mint arról a Bors is beszámolt, 2019. május 29-én, a Viking Sigyn nevű szállodahajó a Margit hídnál letarolta a koreai turistákat szállító Hableány sétahajót. A balesetben a magyar személyekkel együtt összesen 27-en vesztették életüket, egy koreai állampolgár pedig eltűnt.
Az ütközés után nem sokkal, ugyanazon a szakaszon haladt a Viking Sigyn testvérhajója, a Viking Idun. A vád szerint a rádióforgalmazások alapján az utóbbi kapitánya egyértelműen értesült a történtekről, ám semmit sem tett a vízbe esettek kimentése érdekében, hanem egyszerűen továbbhaladt járművével. A két szállodahajó kapitánya egyaránt ukrán.
A Pesti Központi Kerületi Bíróságon február 9-én, 9 órára kitűzött tárgyalást, technikai okokból csak bő kétórás csúszással tudták megkezdeni. A bűnügyi felügyelet alatt álló vádlott engedéllyel hazájában tartózkodik, és az ottani háborús állapotok miatt az internetelérése akadozik. Ez okozta, hogy az otthonából bejelentkező vádlottal való távkapcsolást nehezen tudták, a mindkét oldalon próbálkozó technikusok létrehozni.
Ez egy 6 éve folyó fabrikált ügy ellenem, semmit nem követtem el
– közölte a tolmácson keresztül T. Fedir.
A tárgyalást az Országgyűlési Őrség kamerafelvételeinek megtekintésével folytatták. A balesetet rögzítő felvevő a Parlament tetején helyezkedett el. A Viking Sigyn 21 óra 4 perc 30 másodperckor tűnik fel a felvételen. A szállodahajó ugyanazon a nyomvonalon haladt, mint a Hableány. A két hajó közötti távolság egyre csökkent. 21 óra 5 perc 24 másodperckor a Viking Sigyn már tolta maga előtt a Hableányt, aztán a kishajó a Viking Sigynre merőlegesen, az oldalára borult és másodpercekkel később elsüllyedt.
Ezután a Viking Sigyn egy darabig még továbbhaladt, majd megállt.
21 óra 7 perc 33 másodperckor a már látható a Viking Idun szállodahajó. Ekkor a Viking Sigyn lényegében már állt.
21 óra 8 perc 40 másodperctől a Viking Idun a hídnyílásban tartózkodott. A Duna völgymeneti irányában még volt forgalom.
21 óra 11 perc 20 másodperckor a Viking Idun már nem látható a felvételen.
A felvétel alapján megállapítható, hogy a Sigyn mikor ütközött a Hableánnyal. A Viking Idun nem láthatta, mi történik a Viking Sigyn előtt
– fejtette ki T. Fedir.
"Ha a Sigyn állt volna, én is megálltam volna, de azt láttam, hogy halad, ezért én is továbbhaladtam. Ezt már a rendőrségen is elmondtam. Ha figyelembe vették volna, megszüntették volna ellenem az eljárást" – tette hozzá, majd kinyilvánította, hogy ha a Viking Sigyntől kapott volna olyan jelzést, hogy segítségre van szüksége, segített volna, de információ hiányában továbbhajózott.
Az ügyész indítványozta, hogy a maihoz hasonló problémák elkerülése érdekében a következő tárgyalásokon a vádlott számára biztosítsa technikai szakember jelenlétét. Hozzátette, ha a távkapcsolat meghiúsul, hívják fel a vádlottat telefonon vagy Viberen.
"Hangsúlyozom, ma sem az én számítógépemmel volt probléma! Már nagyon szeretném, hogy vége legyen ennek az egésznek, és békében vegyünk búcsút egymástól. Végig együttműködő voltam, semmit sem próbáltam eltitkolni" – reagált erre T. Fedir. A hajóskapitány kifejtette: a településén nincs víz és villany, de örül, hogy tudott egy áramfejlesztőt szerezni.
"Odesszában felrobbantották az összes hidat és folyamatos bombázás van. Önök könnyen beszélnek, de én gyakorlatilag a lehetetlent is biztosítom" – fejezte be a kapitány.
A következő alkalommal tanúkat hallgat meg a bíróság.
