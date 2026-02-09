Hableány-tragédia: bevallotta a kapitány, miért nem segített a fuldoklóknak

Mint arról a Bors is beszámolt, 2019. május 29-én, a Viking Sigyn nevű szállodahajó a Margit hídnál letarolta a koreai turistákat szállító Hableány sétahajót. A balesetben a magyar személyekkel együtt összesen 27-en vesztették életüket, egy koreai állampolgár pedig eltűnt.

Folytatódott a Hableány tragédiájának ügye a bíróságon

Az ütközés után nem sokkal, ugyanazon a szakaszon haladt a Viking Sigyn testvérhajója, a Viking Idun. A vád szerint a rádióforgalmazások alapján az utóbbi kapitánya egyértelműen értesült a történtekről, ám semmit sem tett a vízbe esettek kimentése érdekében, hanem egyszerűen továbbhaladt járművével. A két szállodahajó kapitánya egyaránt ukrán.

A Hableány katasztrófájáról beszélt a Viking Idun kapitánya

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon február 9-én, 9 órára kitűzött tárgyalást, technikai okokból csak bő kétórás csúszással tudták megkezdeni. A bűnügyi felügyelet alatt álló vádlott engedéllyel hazájában tartózkodik, és az ottani háborús állapotok miatt az internetelérése akadozik. Ez okozta, hogy az otthonából bejelentkező vádlottal való távkapcsolást nehezen tudták, a mindkét oldalon próbálkozó technikusok létrehozni.

Ez egy 6 éve folyó fabrikált ügy ellenem, semmit nem követtem el

– közölte a tolmácson keresztül T. Fedir.

Kamerafelvételeket játszottak le a bíróságon

A tárgyalást az Országgyűlési Őrség kamerafelvételeinek megtekintésével folytatták. A balesetet rögzítő felvevő a Parlament tetején helyezkedett el. A Viking Sigyn 21 óra 4 perc 30 másodperckor tűnik fel a felvételen. A szállodahajó ugyanazon a nyomvonalon haladt, mint a Hableány. A két hajó közötti távolság egyre csökkent. 21 óra 5 perc 24 másodperckor a Viking Sigyn már tolta maga előtt a Hableányt, aztán a kishajó a Viking Sigynre merőlegesen, az oldalára borult és másodpercekkel később elsüllyedt.

Ezután a Viking Sigyn egy darabig még továbbhaladt, majd megállt.

21 óra 7 perc 33 másodperckor a már látható a Viking Idun szállodahajó. Ekkor a Viking Sigyn lényegében már állt.

21 óra 8 perc 40 másodperctől a Viking Idun a hídnyílásban tartózkodott. A Duna völgymeneti irányában még volt forgalom.