Betörőbanda miatt fogtak össze Kecelen - Ledöbbentek azon, ami ezután jött

Már az sem véd meg, ha kamerát szerelsz fel a házra! - panaszkodnak a Bács-Kiskun vármegyei Kecelen élők. A helyiek szerint az utóbbi időben a településen több betörés is történt, ami miatt a lakók összefogtak. Az egyik helyi, közösségi oldalra közzé is tették tapasztalataikat, amihez több sértett is írt. Volt olyan, aki egyenesen elmondta, már a biztonsági kamerát is lelopták a házáról.

A rendőrség is reagált a lopásokra Fotó: Shutterstock

- A fiamhoz is betörtek, vitték a kamerát is, hűtőt gáztűzhelyet… Kék transzporterrel voltak, régi fajta!! Fiatalok voltak

– írta az egyik asszony a poszthoz.

Míg egy másik egyenesen megjelöli a betörőbandát is.

- Kedves mindenki, biztos hallottátok, hogy egy betörőbanda garázdálkodik Kecelen, nekünk egy 25 ezer forintos kamera biztosítja a biztonságot hangos riasztóval. Telefonra rögzített 24 órás felvétellel tudtunk segíteni a rendőrségnek. Szerezzétek be ti is, tegyétek ki a táblát nagyban segít hátráltatni a bűnözőket, fogjunk össze, tartsunk össze, hogy mielőbb elfogják az elkövetőket.

Amit csak mozdítani tudnak, azt viszik? Úgy tűnik, már sok helyi találkozott a rablókkal, akik fosztogatnak a házaknál.

- Szomszédunk udvarából a kerékpárt vitték el éjszaka

- Mi már leadtuk a nyomozóknak a kamerafelvételeinket! Bízunk benne, hogy hamarosan véget érnek a betörések Kecelen…

Elképzelhető, hogy nem is férfiak voltak a tettesek? Fotó: Shutterstock

Azonban elképzelhető, hogy a lakosok rosszul sejtik, nem banda, hanem egy nő áll a lopások hátterében?

A lapunk megkereste a Bács-Kiskun vármegyei RFK-t, akik a következőt mondták el:

- Több olyan eset is történt Kecelen, mely során nyitott autókból és ingatlanokból vitt el értéket egy ismeretlen elkövető. A Kiskőrösi Rendőrkapitányság munkatársai beazonosították, és a lopások miatt már ki is hallgatták a bűncselekményekkel megalapozottan gyanúsítható helyi nőt. Vele szemben folyamatban van a büntetőeljárás. Semmilyen „bandáról” nincs szó az ügyben.

- írták.