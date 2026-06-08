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„Nem volt időnk gondolkodni!"–Megszólaltak a Petőfi hídon életet mentő rendőrök

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors életmentő
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 16:02
öngyilkosegyenruhásPetőfi híd
Ingénél és nadrágjánál fogva kapott el egy mélybe ugró öngyilkosjelöltet egy fiatal törzsőrmester Budapesten. Egy férfi a Petőfi hídról akart a Dunába ugrani, a rendőr ezt megakadályozta, majd a kollégája segítségével átadta a mentőknek. A hős egyenruhások a Borsnak nyilatkoztak a történtekről.
Kóré Károly
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Június 7-én, 17 óra körül riasztás érkezett a rendőrségre, hogy egy fiatal férfi a Petőfi hídról a Dunába akar ugrani. Szilágyi Zsolt törzsőrmester és a hasonló rendfokozatú Bajkó József rövid időn belül a helyszínre ért, és azonnal látták, hogy a helyzet valóban komoly. A férfi már a híd korlátján ült, lábbal a folyó felé. A hősökkel, az életmentő rendőrökkel a helyszínen találkoztunk.

Az életmentő rendőrök visszatértek a helyszínre
Az életmentő rendőrökre a teljes állomány büszke / Fotó: Bors

Már viszonylag távolról megláttuk a srácot. Hogy meg tudjuk osztani a figyelmét, úgy döntöttünk, hogy két irányból próbáljuk megközelíteni. Felváltva beszéltünk hozzá. Amikor éppen én tartottam szóval, a kollégám, Zsolt karnyújtásnyi közelségbe került hozzá. Ezt a fiú is észrevette, ezért ellökte magát a korláttól, a társam viszont az utolsó pillanatban sikeresen elkapta az ingét, majd a nadrágszíját. Amikor behúztuk a hídra, már fejjel lefelé lógott 

– mondta a Borsnak Bajkó József, és hozzátette: hosszú évek óta rendőrként teljesít szolgálatot, így alakult ki a rutinja. Egyszer már a Margit hídon találkozott hasonló esettel.

Az életmentő rendőrök nem gondolkodhattak

A férfi mindenképpen ugrani akart, ezért hevesen kapálózott, miközben megmentői tartották. Az egyenruhásokkal szemben nem volt agresszív, de a saját érdekében kénytelenek voltak megbilincselni  – mesélte József, aki végül a férfit Zsolttal együtt átadta a mentőknek.

Nem volt időm gondolkodni, azonnal cselekedni kellett

 – tette hozzá mindehhez a kiváló reflexszel rendelkező Szilágyi törzsőrmester.

Van segítség!

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot!

 

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