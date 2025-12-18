Rendkívüli: Szabadnapos rendőr segített életet menteni

Példaértékű összefogás egy férfi életéért – írta közleményében az Országos Mentőszolgálat. A 60 éves férfi egy baráti összejövetelről tartott hazafelé, amikor minden előzmény nélkül összeesett az utcán. Az eset Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében történt. A történtekre sokan felfigyeltek és a beteg segítségére siettek, köztük egy szabadnapos rendőr is.
Az önzetlen segítségnyújtók mentőt hívtak és megvizsgálták a beteget. Miután nem érzékeltek légzést, a mentésirányító rögtön több egységet indított a helyszínre, miközben újraélesztésre instruálta a bátor bejelentőket, akik egy emberként küzdöttek a férfi életéért és egymást váltva végezték a mellkasi nyomásokat.
Elsőként mentőgépkocsi, majd esetkocsi érkezett a helyszínre és a mentősök átvették az életmentést, amely az elképesztő csapatmunkának köszönhetően végül sikerre vezetett és a beteg keringése visszatért.
Miután a helyszínen stabilizálták állapotát, a férfit kórházba szállították a mentők.
A képen Szendrei Péter mentőtiszt, Pácza István mentőápoló, Galyas Ákos mentőtechnikus, Drabon József mentőápoló és Majoros István mentőgépkocsivezető láthatók. Köszönjük áldozatos munkájukat!
– írta a kép alá az OMSZ.
Az Országos Mentőszolgálat bízik a beteg mielőbbi felépülésében, az életmentésben résztvevőknek pedig szívből gratulál.
