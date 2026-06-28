Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
38°C Székesfehérvár

Levente, Irén névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bükkábrányi tragédia: hatra emelkedett a halottak száma, frissen végzett színésznő az egyik áldozat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors frontális ütközés
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 28. 16:45
Bükkábránybaleset
Szörnyű baleset történt szombaton. Négyen a helyszínen életüket vesztették, a legfrissebb hírek szerint azonban már hat életet követelt a bükkábrányi karambol.

Frontálisan karambolozott szombaton két személyautó a 3-as főúton, Bükkábrány térségében. A baleset során négyen a helyszínen életüket vesztették, a legfrissebb hírek szerint azonban a hét érintettből már hat elhunyt.

Eddig hat életet követelt a bükkábrányi tragédia
Eddig hat életet követelt a bükkábrányi tragédia
Fotó: Facebook / Juhász Roland

Hatra emelkedett a bükkábrányi tragédia áldozatainak száma

A két autóban összesen heten ültek: az egyik járműben két édesanya és három gyermek, a másikban pedig egy fiatal pár. A baleset körülményeit jelenleg is vizsgálják, egy szemtanú beszámolója szerint azonban amiatt következett be a tragédia, mert az egyik autó egy kanyarban előzésbe kezdett, és szemből belecsapódott a másik, szabályosan közlekedő járműbe.

Az első hírek arról szóltak, hogy a helyszínen négyen ketten hunytak el. Egy gyermek pedig később, a kórházba szállítást követően vesztette életét. Az Origo azonban arról ír: az egyik anyukát Debrecenbe szállították kórházba életveszélyes állapotban, azonban őt sem lehetett már megmenteni.

Színésznő az áldozatok között

A hat áldozat közt volt egy fiatal focista, Gergő is, akit a Gyöngyösi Atlétikai Klub saját korábbi játékosaként gyászol. A Blikk információi szerint a focista bükkábrányi balesetben elhunyt szerelme, Kamilla egy frissen végzett színésznő volt, akinek pár nappal korábban mutatták be a vizsgaelőadását.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu