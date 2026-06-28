Bükkábrányi tragédia: hatra emelkedett a halottak száma, frissen végzett színésznő az egyik áldozat

Frontálisan karambolozott szombaton két személyautó a 3-as főúton, Bükkábrány térségében. A baleset során négyen a helyszínen életüket vesztették, a legfrissebb hírek szerint azonban a hét érintettből már hat elhunyt.

Eddig hat életet követelt a bükkábrányi tragédia

Fotó: Facebook / Juhász Roland

Hatra emelkedett a bükkábrányi tragédia áldozatainak száma

A két autóban összesen heten ültek: az egyik járműben két édesanya és három gyermek, a másikban pedig egy fiatal pár. A baleset körülményeit jelenleg is vizsgálják, egy szemtanú beszámolója szerint azonban amiatt következett be a tragédia, mert az egyik autó egy kanyarban előzésbe kezdett, és szemből belecsapódott a másik, szabályosan közlekedő járműbe.

Az első hírek arról szóltak, hogy a helyszínen négyen ketten hunytak el. Egy gyermek pedig később, a kórházba szállítást követően vesztette életét. Az Origo azonban arról ír: az egyik anyukát Debrecenbe szállították kórházba életveszélyes állapotban, azonban őt sem lehetett már megmenteni.

Színésznő az áldozatok között

A hat áldozat közt volt egy fiatal focista, Gergő is, akit a Gyöngyösi Atlétikai Klub saját korábbi játékosaként gyászol. A Blikk információi szerint a focista bükkábrányi balesetben elhunyt szerelme, Kamilla egy frissen végzett színésznő volt, akinek pár nappal korábban mutatták be a vizsgaelőadását.