Horror a német válogatott vb-szálláshelyén, maszkos ámokfutó lövöldözött

Ijesztő helyzetbe csöppent az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságra készülő német válogatott. Az aranyéremre is esélyes Nationalelf az észak-karolinai Winston-Salemben edzőtáborozik a foci-vb előtt, ahol pár napja, kora reggel egy ámokfutó hozta a frászt a városra: a Sikoly című tinihorror-sorozatból ismert maszkban lövöldözött járókelőkre az utcákon.
Julian Nagelsmann csapata a helyi Wake Forest Egyetemen edz. Az idén már a hetedik résszel a mozikban futó horrorfilm eredeti, 1996-os kiadásában az áldozatait telefonon zaklató, fekete köpenyes és fehér szellemmaszkos gyilkos éppen egy egyetemi kampuszon szedte az áldozatait.
A Bild ugyanakkor hangsúlyozza: onnan több mérföldnyi távolságra történt a lövöldözés, amelynek körülbelül 170 centi magas elkövetőjét azóta is keresi a rendőrség. Mellesleg a filmbéli gyilkos kést használt, ellentétben a mostani elkövető pisztolyával.
A foci-vb E csoportjába sorsolt német válogatott vasárnap (12.00, tv: M4 Sport) az újonc Curacao ellen kezdi meg a szereplését, majd Elefántcsontpart, végül Ecuador lesz az ellenfele.
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