Videón a drámai pillanatok: percek alatt nyelte el a föld a benzinkutat

kairó
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 18:35
benzinkútvíznyelő
Az incidenst egy térfigyelő kamera rögzítette. A víznyelő két boltot is magával vitt.
CJA
A szerző cikkei

Egy térfigyelő kamera vette fel Kairóban, ahogy egy víznyelő miatt eltűnik egy benzinkút és két üzlet pár pillanat alatt. A hirtelen földomlás 15 méteres krátert okozott.

Víznyelő vitt magával egy egész benzinkutat
Víznyelő vitt magával egy egész benzinkutat   Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A kialakult lyuk szélén beszélgető emberek menekülni kezdtek, a felvételen az is látható, ahogyan egy autó elszáguld a helyszínről.

Két üzlet is állt a helyszínen: az egyik édességet, a másik virágokat árult, mindkettő az enyészeté lett. Az üzletekben információk szerint legalább ketten tartózkodtak, amikor a talaj beomlott alattuk. A helyi média elmondása szerint a sérültek állapota stabil, és kórházban ápolják őket.

A víznyelőt egy építkezésen végzett földmunka okozhatta, ami miatt a talaj instabillá vált, de a rendőrség a helyszínt lezárta, és nyomozást indított – írja a The Sun.

Drámai képsorok: videón a víznyelő

 

