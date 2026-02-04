Videón a drámai pillanatok: percek alatt nyelte el a föld a benzinkutat

Egy térfigyelő kamera vette fel Kairóban, ahogy egy víznyelő miatt eltűnik egy benzinkút és két üzlet pár pillanat alatt. A hirtelen földomlás 15 méteres krátert okozott.

Víznyelő vitt magával egy egész benzinkutat Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A kialakult lyuk szélén beszélgető emberek menekülni kezdtek, a felvételen az is látható, ahogyan egy autó elszáguld a helyszínről.

Két üzlet is állt a helyszínen: az egyik édességet, a másik virágokat árult, mindkettő az enyészeté lett. Az üzletekben információk szerint legalább ketten tartózkodtak, amikor a talaj beomlott alattuk. A helyi média elmondása szerint a sérültek állapota stabil, és kórházban ápolják őket.

A víznyelőt egy építkezésen végzett földmunka okozhatta, ami miatt a talaj instabillá vált, de a rendőrség a helyszínt lezárta, és nyomozást indított – írja a The Sun.

Drámai képsorok: videón a víznyelő