Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint RékaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Villő névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Zebrán gázoltak gyalogost Szegeden: már sosem épül fel az áldozat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gázolás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 10:35
gyalogos balesetgyalogoszebra
Vádat emelt a Szegedi Járási Ügyészség egy nő ellen, aki a vád szerint figyelmetlen vezetése miatt elütött egy gyalogost egy kijelölt gyalogátkelőhelyen. Az áldozat már sosem épülhet fel sérüléseiből.

A vádirat szerint a nő 2025. április 15-én, a kora esti órákban közlekedett autójával Szegeden egy négysávos úton. Egy gyalogátkelőhelyhez érve nem a körülményeknek megfelelően közelítette meg a zebrát és balesetet okozott, noha a mellette, a külső sávban haladó jármű már megállt, hogy átengedjen egy gyalogost.

Felelőtlen volt és balesetet okozott egy autós szegeden: zebrán gázolta el áldozatát
Felelőtlen volt és balesetet okozott egy autós szegeden: zebrán gázolta el áldozatát
Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A sofőr csak későn észlelte, hogy valaki éppen átkel az úttesten. Bár fékezni próbált, az ütközést már nem tudta elkerülni, és elgázolta a zebrán haladó gyalogost.

Tönkretett egy életet a baleset

A baleset következtében a sértett nyolc napon túl gyógyuló, maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség szerint a vádlott megszegte a KRESZ egyik alapvető szabályát, amely kimondja, hogy párhuzamos közlekedés esetén, ha egy jármű a gyalogátkelőhely előtt megáll, a mellette haladó jármű vezetőjének is meg kell állnia, és csak azt követően haladhat tovább, hogy meggyőződött arról: a gyalogosok biztonságosan átkeltek.

A Szegedi Járási Ügyészség a nőt maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság hoz majd döntést – írja a Magyarország Ügyészsége.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu