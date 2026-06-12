Zebrán gázoltak gyalogost Szegeden: már sosem épül fel az áldozat

A vádirat szerint a nő 2025. április 15-én, a kora esti órákban közlekedett autójával Szegeden egy négysávos úton. Egy gyalogátkelőhelyhez érve nem a körülményeknek megfelelően közelítette meg a zebrát és balesetet okozott, noha a mellette, a külső sávban haladó jármű már megállt, hogy átengedjen egy gyalogost.

Felelőtlen volt és balesetet okozott egy autós szegeden: zebrán gázolta el áldozatát

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A sofőr csak későn észlelte, hogy valaki éppen átkel az úttesten. Bár fékezni próbált, az ütközést már nem tudta elkerülni, és elgázolta a zebrán haladó gyalogost.

Tönkretett egy életet a baleset

A baleset következtében a sértett nyolc napon túl gyógyuló, maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség szerint a vádlott megszegte a KRESZ egyik alapvető szabályát, amely kimondja, hogy párhuzamos közlekedés esetén, ha egy jármű a gyalogátkelőhely előtt megáll, a mellette haladó jármű vezetőjének is meg kell állnia, és csak azt követően haladhat tovább, hogy meggyőződött arról: a gyalogosok biztonságosan átkeltek.

A Szegedi Járási Ügyészség a nőt maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság hoz majd döntést – írja a Magyarország Ügyészsége.