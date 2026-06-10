Most érkezett: elhunyt a szentendrei kamiongázolás áldozata

Halálra gázolt egy nőt egy kamion szerda reggel Szentendrén - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI-vel.
Azt írták, hogy egy 23 éves kamionsofőr a járművével egy úttesten átkelő 77 éves nőt ütött el, a gyalogos a helyszínen meghalt. A Szentendrei Rendőrkapitányság az eset körülményeit - szakértők bevonásával - büntetőeljárás keretében vizsgálja - közölték.
A katasztrófavédelem közleménye szerint a baleset Szentendrén a Sztaravodai úton, a Dunakanyar körút közelében történt.
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