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Most érkezett: elhunyt a szentendrei kamiongázolás áldozata

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors elhunyt
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 10:13
kamionszentendregázolás
Az idős nő a helyszínen életét vesztette.
Bors
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Halálra gázolt egy nőt egy kamion szerda reggel Szentendrén - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az MTI-vel.

Összefogtak az elhunyt mentős családjáért a bajtársai.
Most érkezett: elhunyt a szentendrei kamiongázolás áldozata / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Elhunyt a szentendrei kamiongázolás áldozata

Azt írták, hogy egy 23 éves kamionsofőr a járművével egy úttesten átkelő 77 éves nőt ütött el, a gyalogos a helyszínen meghalt. A Szentendrei Rendőrkapitányság az eset körülményeit - szakértők bevonásával - büntetőeljárás keretében vizsgálja - közölték.

A katasztrófavédelem közleménye szerint a baleset Szentendrén a Sztaravodai úton, a Dunakanyar körút közelében történt.

 

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