Szegénység Fala és tömegsír mellett játszanak a foci-vb-n

Csütörtökön (21.00, tv: M4 Sport) a legendás Azték Stadionban a Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődik az idei labdarúgó-világbajnokság. A helyszíni riportok szerint a Szegénység Fala és kaotikus jelenetek árnyékolhatják be a foci-vb nyitómeccsét.
Az amerikai-kanadai-mexikói foci-vb társrendező országában nem csak a szokatlanul rossz idő és a záporok miatti közlekedési fennakadások nyomják rá a bélyegüket a közhangulatra. Talán csak a hazai válogatott jó rajtja segíthet a negatívumok elrejtésében. Csak ezen a héten 59 kisebb robbanószerkezetet foglaltak le a rendőrök az erőszakos tüntetéseket szervező CNTE (Oktatási Dolgozók Nemzeti Koordinációs Testülete) radikális aktivistáinál. A béremelésért és egy nyugdíjreform visszavonásáért küzdő tanárok szakszervezetének demonstrációi napok óta egyre nagyobb felfordulást okoznak, ezért a vb-nyitány megfelelő biztosítására majd' az egész országból a fővárosba irányították a rendfenntartó erőket.
Náluk és egy másik, palesztinbarát demonstrációnál békésebb, de szintúgy tömeges tiltakozó menetet szerveznek az Azték Stadion felé az eltűnt személyek édesanyjai. Ők nem próbálják bojkottálni a vb-meccset, de a nemzetközi médiafigyelmet felhasználnák az ügyük elősegítésére. Városszerte szórólapokat osztanak és több ezer képet helyeztek ki a stratégiailag fontos közlekedési csomópontokon, hogy ezzel is üzenjék:
Több mint 133 ezer személy eltűnt.
Azt akarják elérni, hogy a vb-rendezésre óriási összegeket költő kormányzat az ő felkutatásukra és az eltűnésük kivizsgálására is többet költsön.
A fentiek miatti közlekedési káoszt enyhítendő, a mexikói kormány home office-t rendelt el, hogy minél többen otthon maradjanak Mexikóvárosban. Az újonnan felfestett kerékpársávokban közlekedő turistákat olykor a helyi örömlányok támadják meg, akik éppen ott, az út szélén kelletnék magukat.
Egy másik mexikói vb-helyszínen, Guadalajarában (itt magyar idő szerint hajnali 4-kor kezdődik majd a Dél-Korea–Csehország meccs) is tüntetést szerveznek rá a nagyszabású sporteseményre. Az utóbbi időszakban több mint 500 ember maradványait találták meg a városszéli zöldterületen épült, közel 50 ezer férőhelyes stadion környékén. A szervezett bűnözői csoportok itt kínozták és gyilkolták meg, majd temették el az áldozataikat.
Monterreyben pedig azért is forrong a lakosság a hatóságok ellen, mert óriási betonfalakkal, paravánokkal és molinókkal (a dühös helyiek szerint: "a Szegénység Falával") takarják el a vb-re érkezők elől az út menti nyomornegyedek fából és/vagy hullámlemezekből összetákolt viskóit, vagy éppen a romos régi buszpályaudvart.
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