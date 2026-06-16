Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Jusztin névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Balesetet okozott, elhajtott, rendszámot cserélt... Egyetlen részleten bukott el a vétkes sofőr

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 16:45
sofőrvádlottlebukás
A rendőrök végül ennek hála azonosították.
Bors
A szerző cikkei

Vádat emelt a Győri Járási Ügyészség egy 37 éves férfi ellen, aki baleset okozása után elhajtott a helyszínről, később pedig a jármű rendszámtábláját is leszerelte.

eltűnt, rendőrség, baleset
Így bukott le a sofőr, aki jogosítvány nélkül okozott balesetet / Fotó: Gé / MW

Így bukott le a balesetet okozó sofőr

A vádirat szerint a jogosítvánnyal nem rendelkező férfi 2024 májusában egy a forgalomból ideiglenesen kivont, de ismeretlen rendszámmal felszerelt járművel közlekedett egy Győr melletti településen. A sofőr egy kereszteződésben nem adott elsőbbséget egy szabályosan közlekedő járműnek, így az autók összeütköztek. A balesetben a vétlen gépkocsit vezető sértett ugyan nem sérült meg, de az ütközés ereje járművét az útpadkára lökte.

Az elkövető a baleset után hátramenetbe kapcsolt, majd elhajtott a helyszínről: a gépkocsiját egy mellékúton hagyta, arról a forgalmi rendszámokat is eltávolította, azonban, a személyi igazolványát az utastérben felejtette, így a rendőrök könnyen azonosították. 

A terhelttel szemben az ügyészég egyedi azonosító jellel visszaélés és cserbenhagyás miatt emelt vádat. Vele szemben, a halmazati szabályokra figyelemmel négy évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyészség azt is indítványozta, hogy az elkövetőt a bíróság határozott időre tiltsa el a közúti járművek vezetésétől. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság hoz.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu