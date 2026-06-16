Balesetet okozott, elhajtott, rendszámot cserélt... Egyetlen részleten bukott el a vétkes sofőr

Vádat emelt a Győri Járási Ügyészség egy 37 éves férfi ellen, aki baleset okozása után elhajtott a helyszínről, később pedig a jármű rendszámtábláját is leszerelte.

Így bukott le a sofőr, aki jogosítvány nélkül okozott balesetet / Fotó: Gé / MW

Így bukott le a balesetet okozó sofőr

A vádirat szerint a jogosítvánnyal nem rendelkező férfi 2024 májusában egy a forgalomból ideiglenesen kivont, de ismeretlen rendszámmal felszerelt járművel közlekedett egy Győr melletti településen. A sofőr egy kereszteződésben nem adott elsőbbséget egy szabályosan közlekedő járműnek, így az autók összeütköztek. A balesetben a vétlen gépkocsit vezető sértett ugyan nem sérült meg, de az ütközés ereje járművét az útpadkára lökte.

Az elkövető a baleset után hátramenetbe kapcsolt, majd elhajtott a helyszínről: a gépkocsiját egy mellékúton hagyta, arról a forgalmi rendszámokat is eltávolította, azonban, a személyi igazolványát az utastérben felejtette, így a rendőrök könnyen azonosították.

A terhelttel szemben az ügyészég egyedi azonosító jellel visszaélés és cserbenhagyás miatt emelt vádat. Vele szemben, a halmazati szabályokra figyelemmel négy évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyészség azt is indítványozta, hogy az elkövetőt a bíróság határozott időre tiltsa el a közúti járművek vezetésétől. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság hoz.