Most érkezett: iszonyatos baleset történt az M1-esen, megsérült 8 gyermek

Nyolc gyerek sérült meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán Biatorbágy térségében, a 18-as kilométerszelvényben Budapest felé - tájékoztatta az MTI-t a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője kedd kora délután.

A baleset során a gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba

- mondta Csécsi Soma.