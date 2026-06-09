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Most érkezett: iszonyatos baleset történt az M1-esen, megsérült 8 gyermek

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 14:48
kamionütközésM1-es autópályakisbusz
Egy kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba. Iszonyatos baleset történt az M1-es autópályán.

Nyolc gyerek sérült meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán Biatorbágy térségében, a 18-as kilométerszelvényben Budapest felé - tájékoztatta az MTI-t a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője kedd kora délután.

A baleset során a gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba

- mondta Csécsi Soma.

 

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