Most érkezett: iszonyatos baleset történt az M1-esen, megsérült 8 gyermek

Nyolc gyerek sérült meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán Biatorbágy térségében, a 18-as kilométerszelvényben Budapest felé - tájékoztatta az MTI-t a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője kedd kora délután.
A baleset során a gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba
- mondta Csécsi Soma.
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