Mentőhelikoptert riasztottak: borzalmas baleset Páhi mellett

Fának ütközött, majd felborult egy gépkocsi Páhi és Kiskőrös között, Kaskantyú térségében, az 5301-es 34-es kilométerszelvényénél.

Mentőhelikoptert riasztottak Páhi mellé - Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Csak a vezetője utazott az autóban, amelyet a kiskőrösi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A balesethez az egység és a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is érkezett, a beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt - írta a Katasztrófavédelem.