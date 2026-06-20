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Mentőhelikoptert riasztottak: borzalmas baleset Páhi mellett

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 20. 09:03
fának ütközöttbaleset
Mentőhelikoptert kellett riasztani egy balesethez Páhi közelébe.

Fának ütközött, majd felborult egy gépkocsi Páhi és Kiskőrös között, Kaskantyú térségében, az 5301-es 34-es kilométerszelvényénél. 

Mentőhelikoptert riasztottak Páhi mellé
Mentőhelikoptert riasztottak Páhi mellé - Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Csak a vezetője utazott az autóban, amelyet a kiskőrösi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. A balesethez az egység és a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is érkezett, a beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt - írta a Katasztrófavédelem.

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