Árokba borult kamion indította a hétfő reggelt Borsodban

Árokba borult egy kamion hétfőre virradó éjjel az M30-as autópályán, Miskolc felé, Sajópetri térségében, a 21-es kilométerszelvénynél - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján.
Azt írták, hogy a miskolci hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést. Az érintett pályaszakaszon forgalmi akadály volt érvényben. Az Útinform közlése szerint a műszaki mentése folyamatban van, a Kistokaj-Sajópetri lehajtóág zárása megszűnt - áll az MTI közleményében.
