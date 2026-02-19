Három ember élete volt a tét Lajosmizsénél, de ez még nem minden

Két gépkocsi ütközött össze Lajosmizse térségében, a 4608-as út 27-es és 28-as kilométerszelvénye között, az M5-ös autópálya le- és felhajtójánál.
Összesen hárman utaztak a járművekben, amelyeket a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak. Az egység emellett a társhatóságokat kérte a helyszínre, ahol félpályán halad a forgalom a baleset miatt - írja a Katasztrófavédelem.
Felborult egy kisbusz a 1111-es úton, Dobogókő és Pilisszentlélek között. A járműben csak a sofőr utazott, ő ki tudott szállni. Az esztergomi és a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amely az érintett útszakaszon mindkét irányban torlódást okozott. Az egységek a kerekeire állítják a kisbuszt és megszüntetik a forgalmi akadályt.
Egy lakóház száz négyzetméteres, garázsnak használt melléképületének előterében a fahulladék, az építési törmelék égett Kecskeméten, a Thököly utcában. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Az épületben két gépkocsi állt, az egyiket kissé elérte a tűz, amelyet szintén eloltottak az egységek. Találtak két gázpalackot is, amelyeket nem ért hőhatás.
