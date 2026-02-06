Nem várt a mentőre: szomszédja kezdte meg a férfi újraélesztését Budapesten

Gyors lélekjelenlétének és a mentésirányító telefonos utasításainak köszönhetően egy segítőkész szomszéd kezdte meg annak a fővárosi férfinak az újraélesztését, aki vacsora közben félrenyelt, majd fuldokolni kezdett – számolt be az esetről közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.
A hétvégén riasztották a mentőket a férfihez, miután a légútjába jutott idegen test miatt súlyos állapotba került. A rémült hozzátartozók a szomszédtól kértek segítséget, aki azonnal a beteghez sietett. A mentésirányító instrukciói alapján háti ütésekkel próbálta megszüntetni a légúti elzáródást. Mivel az ütések nem jártak sikerrel, a beteg rövid időn belül elvesztette eszméletét, majd a légzése is leállt. A szomszéd ekkor a telefonos utasításokat követve megkezdte az újraélesztést.
A helyszínre perceken belül kiérkező mentők emelt szinten folytatták az életmentést. Az időben megkezdett segítségnyújtásnak és a mentők rutinos csapatmunkájának köszönhetően a férfi keringése rövid időn belül visszatért.
A beteget végül stabil állapotban szállították kórházba. Az Országos Mentőszolgálat bejegyzésében mielőbbi felépülést kívánt a férfinak, valamint gratulált a segítőkész szomszédnak és az életmentés minden résztvevőjének.
