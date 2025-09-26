Jókai utcai házomlás: éles harc kezdődik, aminek nem látni a végét

2022. június 27-én, a Jókai utca 1. szám alatt álló ház beépítés alatt álló tetőteréből épületelemek szakadtak le és zuhantak a mélybe. A Jókai utcai házomlás következtében Tóth Nikolett, a Budapesti Operettszínház táncművésze lebénult és kerekesszékbe került, a lakóházban pedig tetemes kár keletkezett. A balerina sérelemdíjpere már tart, a társasház kártérítési perének perfelvételi tárgyalását pedig szeptember 26-án, pénteken tartják.

A Jókai utcai házomlás ügyében sok még a tisztázatlan kérdés Fotó: Bors

Az építkezésben érintett, felszámolás alatt álló Pillér Lakás Kft., mint kivitelező, illetve a Hotelnet Kft., mint beruházó tulajdonosa, Lengyel László korábban a Ripostnak kifejtette, hogy nem ismerik el a balesetben való felelősségüket.

- A beruházás során a munkavégzés mindenben, az érvényben lévő jogszabályoknak, kiviteli terveknek és szakmai előírásoknak megfelelően zajlott. A balesetet megelőző időszakban több alkalommal került sor hatósági munkavédelmi ellenőrzésre, illetve építésfelügyeleti bejárásra, amelyek egyike sem tárt fel olyan hiányosságot, amely egy esetleges baleset bekövetkezésére figyelmeztetett volna – fogalmazott a vállalkozó, aki szerint fontos körülmény, hogy a társasház megbízási szerződés alapján műszaki ellenőrt alkalmazott.

A Jókai utcai házomlás hibák sorozatának a következménye?

Bujtás Irén, a társasház közös képviselője a Borsnak leszögezte: Ha minden előírást betartottak volna, az omlás nem következett volna be. A munkaterületen egyébként csak a kivitelező és az általa megbízott alvállalkozók dolgoztak.

Az omlás, a munkaterület átadása után 9 hónappal következett be. Laikusként is egyértelmű, hogy az építési tevékenységet – különösen egy sűrű beépítésű városban lévő százhúsz éves ház esetében – a meglévő adottságok figyelembevételével kell megtervezni és megszervezni

– mondta Bujtás, és hangsúlyozta, hogy egy vállalkozónak arra az eshetőségre is fel kell készülnie, hogy a munkálatok során nem várt szerkezeti problémák merülnek fel.

- Sajnos ez esetben sem a tervezés, sem a kivitelezés során nem készültek fel megfelelően a nagy volumenű építési tevékenységre – mondta a Borsnak Bujtás Irén.