Jókai utcai házomlás: éles harc kezdődik, aminek nem látni a végét

2022. június 27-én, a Jókai utca 1. szám alatt álló ház beépítés alatt álló tetőteréből épületelemek szakadtak le és zuhantak a mélybe. A Jókai utcai házomlás következtében Tóth Nikolett, a Budapesti Operettszínház táncművésze lebénult és kerekesszékbe került, a lakóházban pedig tetemes kár keletkezett. A balerina sérelemdíjpere már tart, a társasház kártérítési perének perfelvételi tárgyalását pedig szeptember 26-án, pénteken tartják.
Az építkezésben érintett, felszámolás alatt álló Pillér Lakás Kft., mint kivitelező, illetve a Hotelnet Kft., mint beruházó tulajdonosa, Lengyel László korábban a Ripostnak kifejtette, hogy nem ismerik el a balesetben való felelősségüket.
- A beruházás során a munkavégzés mindenben, az érvényben lévő jogszabályoknak, kiviteli terveknek és szakmai előírásoknak megfelelően zajlott. A balesetet megelőző időszakban több alkalommal került sor hatósági munkavédelmi ellenőrzésre, illetve építésfelügyeleti bejárásra, amelyek egyike sem tárt fel olyan hiányosságot, amely egy esetleges baleset bekövetkezésére figyelmeztetett volna – fogalmazott a vállalkozó, aki szerint fontos körülmény, hogy a társasház megbízási szerződés alapján műszaki ellenőrt alkalmazott.
Bujtás Irén, a társasház közös képviselője a Borsnak leszögezte: Ha minden előírást betartottak volna, az omlás nem következett volna be. A munkaterületen egyébként csak a kivitelező és az általa megbízott alvállalkozók dolgoztak.
Az omlás, a munkaterület átadása után 9 hónappal következett be. Laikusként is egyértelmű, hogy az építési tevékenységet – különösen egy sűrű beépítésű városban lévő százhúsz éves ház esetében – a meglévő adottságok figyelembevételével kell megtervezni és megszervezni
– mondta Bujtás, és hangsúlyozta, hogy egy vállalkozónak arra az eshetőségre is fel kell készülnie, hogy a munkálatok során nem várt szerkezeti problémák merülnek fel.
- Sajnos ez esetben sem a tervezés, sem a kivitelezés során nem készültek fel megfelelően a nagy volumenű építési tevékenységre – mondta a Borsnak Bujtás Irén.
Lengyel László érvelése szerint, a műszaki ellenőr a megbízásánál fogva, a kivitelezés során minden résztvevő felett ellenőrzési jogosultsággal bírt. Hetente rendszeresen helyszíni bejárást, vizsgálatokat tartott, és minden esetben ő hagyta jóvá a közös tulajdonú területeken a munkafolyamatok további folytatását.
A közös képviselő ezzel szemben kijelentette, hogy a műszaki ellenőrt minden esetben a beruházó bízza meg a kivitelező ellenőrzésére. A társasház műszaki ellenőrét a társasház bízta meg és fizette.
Nekünk a beruházással, kivitelezéssel kapcsolatosan semmilyen szerepünk nem volt, ezért minket a kivitelezéssel kapcsolatban a vállalkozó felé felelősség nem terhel. A kivitelezés szakszerűségével, minőségével és megszervezésével kapcsolatosan irányítási jogosultsággal nem rendelkeztünk
– hangsúlyozta Bujtás Irén.
Lengyel László úgy véli, a balesetben komoly szerepet játszhatott, hogy nem vizsgálták kellő alapossággal, hogy egy 2018-ban történt beázás milyen mértékben gyengítette meg azt az attikafalat, ami végül leomlott.
A közös képviselő erre reagálva kinyilvánította, hogy a munkaterületet a társasház átadta, a vállalkozó pedig átvette.
Ha ő a munkaterület átadásánál bármilyen olyan körülményt látott volna, ami miatt a munkálatok megkezdése veszélyt jelentett volna, megtehette volna, hogy a tevékenységet egyszerűen nem kezdi meg. Lengyel László állításával szemben, az engedélyezéshez elkészült tartószerkezeti szakvélemény az épület állapotát megfelelőnek tartotta
– fogalmazott Bujtás Irén.
A közös képviselő végül kijelentette, hogy a ház attikafala és főpárkánya még mindig jó állapotban, a helyén állna, az épület erkélyei, kéményei nem lennének életveszélyesek, a lakók pedig nem élték volna meg a szörnyűségeket és Tóth Nikolett sérülése sem következett volna be, ha ez az építkezés nem kezdődik meg.
