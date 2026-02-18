Ezért nem fél a börtöntől a Jókai utcai házomlás okozásával vádolt vállalkozó

Vádat emeltek a Jókai utcai házomlás feltételezett felelősei ellen. Mint arról a Bors beszámolt, 2022 nyarán Tóth Niki, a Budapesti Operettszínház balerinája éppen a munkahelyére tartott, amikor egy beépítés alatt álló tetőtérből épületelemek zuhantak a mélybe, és maguk alá temették a fiatal táncművészt. Niki napokig élet és halál között lebegett, de az orvosoknak végül sikerült megmenteniük. A színpad egykori királynője bordáktól lefelé lebénult és kerekesszékben tölti mindennapjait.

Niki a Jókai utcai házomlásban bénult le / Fotó: Bors

Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség szóvivője a Borsot úgy tájékoztatta, hogy az ügyben összesen négy személy ellen emelt vádat foglalkozás körében elkövetett, maradandó fogyatékosságot okozó, gondatlan veszélyeztetés miatt a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség. Ellenük letöltendő szabadságvesztés, – ebben az esetben ez 1-3 év – kiszabását indítványozta. A következő, most nyilvánosságra hozott felvételen az látszik, ahogy leomlik az épület.

Információink szerint a vádlottak között van a már felszámolás alatt álló kivitelező cég ügyvezetője is. Lengyel Lászlót telefonon értük utol. Hogy milyen ügyben keressük, többször elmondatta velünk.

Jaj, értem! Hát ezzel nem tudok mit csinálni. Ha behívnak, be fogok menni az ügyészségre, és elmondom, hogy nincs igazuk. Ami történt, arra csak azt mondhatom, hogy kitűnő! Én azt hittem, hogy következetesek lesznek és ellenem nem emelnek vádat

– fogalmazott az üzletember, és kifejtette: a háznál rajta kívül volt felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr és tervező is.

Ha hat általános iskolai végzettségem lenne, akkor is ügyvezető lehetnék. Tök véletlen, hogy éppen műszaki végzettséggel is rendelkezem, de a felelősségem, mint ügyvezetőnek nehezen megállapítható. Pláne úgy, hogy még munkavédelmi referens is közreműködött az építkezésen

– magyarázta Lengyel, aki szerint a magyar jogrendszer hibája, hogy most ilyen helyzetbe került.

A vállalkozó egyébként kijelentette, hogy ő még vádemelés tényéről nem kapott hivatalos értesítést (megbízható forrásból származó információink szerint azért nem, mert a levelet csupán ma, február 18-án adták postára a címére).