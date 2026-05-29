Az életükért futottak az emberek: terrortámadás történt a svájci vasútállomáson

A svájci rendőrség terrortámadásként vizsgálja a csütörtöki késes támadást a winterthuri vasútállomáson. A hatóságok szerint a 31 éves támadó korábban az Iszlám Állam (IS) terrorszervezet propagandáját terjesztette.
A férfi csütörtök reggel fél kilenc után támadt rá az emberekre az állomáson, három személyt megkéselt. A hírek szerint a támadó a pályaudvarról kirohanva azt kiabálta: „Allahu akbar” („Allah a legnagyobb”).
A sérültek 28, 43 és 52 éves svájci állampolgárok - írja a Paraméter. Mindhármukat kórházba vitték, egyikük életveszélyes állapotban van.
Winterthur Zürich közelében, található, mintegy 123 ezer lakosa van.
