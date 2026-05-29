Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Magdolna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az életükért futottak az emberek: terrortámadás történt a svájci vasútállomáson

terrortámadás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 06:35
svájcwinterthur
Késsel volt felfegyverkezve az ámokfutó. A terrortámadásnak életveszélyes sérültje is van.
Bors
A szerző cikkei

A svájci rendőrség terrortámadásként vizsgálja a csütörtöki késes támadást a winterthuri vasútállomáson. A hatóságok szerint a 31 éves támadó korábban az Iszlám Állam (IS) terrorszervezet propagandáját terjesztette.

A terrortámadásban hárman megsérültek
A terrortámadásban hárman megsérültek
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A terrortámadás részletei

A férfi csütörtök reggel fél kilenc után támadt rá az emberekre az állomáson, három személyt megkéselt. A hírek szerint a támadó a pályaudvarról kirohanva azt kiabálta: „Allahu akbar” („Allah a legnagyobb”).

A sérültek 28, 43 és 52 éves svájci állampolgárok - írja a Paraméter. Mindhármukat kórházba vitték, egyikük életveszélyes állapotban van. 

Winterthur Zürich közelében, található, mintegy 123 ezer lakosa van.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu