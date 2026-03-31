Brüsszel így védené ki az energiahiányt: utazzatok kevesebbet, maradjatok otthon

Brüsszel, azaz az Európai Bizottság arra kéri a tagországokat, hogy fontolják meg az olaj- és gázfelhasználás csökkentését, különösen a közlekedési szektorban, felkészülve az iráni háború okozta „elhúzódó zavarokra” az energiaellátásban.

Brüsszel elhúzódó zavarokra számít az iráni háború miatt

Fotó: AFP

Brüsszel levelet küldött a tagállamoknak

Az EU energiaügyi biztosa, Dan Jørgensen levélben fordult az uniós energiaügyi miniszterekhez. A Politico ismeretei szerint a kormányoknak fontolóra kellene venniük az „önkéntes keresletcsökkentő intézkedéseket, különös tekintettel a közlekedési ágazatra”.

Vagyis a kormányok arra kérhetik a polgárokat, hogy kevesebbet autózzanak vagy utazzanak repülővel. Az európai energiaügyi miniszterek kedden rendkívüli ülést tartanak, hogy megvitassák az energiaválság kezelésének módjait.

Levelében Jørgensen azt írta, hogy az európai közlekedési ágazat növekvő költségekkel és ellátási hiányokkal néz szembe, mivel az iparág nagymértékben függ a Perzsa-öböltől, ahonnan az EU a repülőgép-üzemanyag- és dízelimportjának több mint 40 százalékát fedezi.

Hozzátette, hogy a növekvő hiányt súlyosbítja az „alternatív beszállítók és az EU-n belüli egyes termékek finomítói kapacitásának korlátozott elérhetősége”. (Itt egészen biztos, hogy nem a Barátság kőolajvezeték ukrán leállítására vagy az orosz olaj tiltására gondolt - a szerk.)

A tagállamoknak tartózkodniuk kell az olyan intézkedések meghozatalától, amelyek növelhetik az üzemanyag-fogyasztást, korlátozhatják a kőolajtermékek szabad áramlását vagy eltántoríthatják az uniós finomítói termelést

– közölte Jørgensen. Hozzátette, hogy az országoknak figyelembe kell venniük a nemzeti intézkedések határokon átnyúló hatását az „uniós szintű koherencia” megőrzése érdekében. (A védett ár bevezetése szúrhatja Brüsszel szemét - a szek.)

A Nemzetközi Energiaügynökség már összeállított egy listát a keresletcsökkentési javaslatokról, beleértve az otthoni munkavégzés ösztönzését és az autópályákon érvényes sebességkorlátozások csökkentését.

