Szentlőrinci tragédia: megvan, mikor vesznek végső búcsút a negyedik emeletről kizuhant Vandától

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 18:00
Megvan, mikor vesznek végső búcsút a negyedik emeletről kizuhant, 17 éves Vandától. A szentlőrinci tragédia kapcsán a tinédzser barátja ellen nyomoznak emberölés miatt. A lány gyászoló családja nem kér Richárd hozzátartozóinak részvétnyilvánításából.
Mint arról a Bors is beszámolt, május 18-án, hétfő reggel kizuhant egy 17 éves lány egy negyedik emeleti lakás erkélyéről Szentlőrincen. A rendőrség emberöléssel gyanúsítja Vanda barátját, Richárdot. A 22 éves férfi nem tagadja, hogy a szentlőrinci tragédia előtt veszekedett a kamaszlánnyal és együtt drogoztak, de állítása szerint a barátnője tragédiája baleset volt.

Fotó: Bors

Hamarosan eltemetik a szentlőrinci tragédia áldozatát 

Információink szerint az igazságügyi orvosszakértő többszörös gerinctörést állapított meg, vagyis ezek a sérülések okozták a fiatal lány halálát. A gyászoló család már a héten megkapta az engedélyt a temetés megszervezésére.

Jövő csütörtökön veszünk Vandától végső búcsút. Az édesapja, a drága fiam két évvel ezelőtt rákban hunyt el, akkor neki egy hatszemélyes kriptát alakítottunk ki. Most a lányát is mellette helyezzük végső nyugalomra

 – mondta a Borsnak Gyöngyi, a gyászoló nagymama.

Richárd családja éppen a lapunknak szólalt meg először. István, a férfi édesapja kinyilvánította, hogy sajnálják Vandát, de nem hiszi, hogy a fia végzett vele.

"A temetésre nem megyünk el, mert sokaktól kaptunk fenyegetést, pedig még be sincs bizonyítva, hogy valóban Richárd Vanda gyilkosa. Azon még gondolkodom, hogy koszorút küldjek-e" – fogalmazott.

Nos, Gyöngyi megadta a választ a kérdésre.

Ne küldjenek semmit, mert úgyis kocsira tennénk és visszajuttatnánk hozzájuk. Nem fogadunk el tőlük semmit, mert meggyőződésünk, hogy azt a mocskot nem véletlenül tartóztatták le. Hozzáteszem, Richárd családja nagyon szegény, még kenyérre sincs pénzük. Úgy gondoljuk, ha virágot vásárolnak, a rá valót biztos nem tisztességes úton szerezték!

 – magyarázta a nagyszülő, és hozzátette, ő soha életében nem beszélt Richárd szüleivel, és a továbbiakban már nem is szeretne. A 22 éves férfit ők hozták a világra és ők nevelték fel.

"Amikor Vandám még Somogyapátiban lakott Richárdnál, egyszer odamentem, és az utcán találkoztam a fiúval. Ott kérleltem, hogy hagyja békén az unokámat, a Facebookon pedig tiltsa le. Nem hallgatott a szép szóra" – csuklott el Gyöngyi hangja.

Vanda családja sosem támogatta a fiatalok kapcsolatát, ám a lány rendszeresen átszökött a fiúhoz. A kamasz édesanyja éppen azért adta a szentlőrinci lakást a gyermekének, hogy legalább a közelükben legyenek, szem előtt. Sajnos ez sem volt elég Vanda megmentéséhez.

Olyan nekünk ez, mint egy villámcsapás. Eszembe jutnak az unokámról a szép emlékek. Anyák napjára is hozott nekem cserepes virágot. Azt mondta, az apukája helyett adja nekem. Vanda mindenféle virágot szeretett, a sírját is beborítjuk majd velük

 – mondta Gyöngyi.

Vanda édesanyja két napja bement a patológiára, hogy elbúcsúzzon gyermekétől. Gyöngyi képtelen volt rá, hogy vele tartson, a borzalmas lelki fájdalma miatt az autóba sem tudott beülni. Egyelőre elképzelni sem tudja, hogy a temetést hogyan fogja kibírni.

"A fiam búcsúztatójára szinte nem is emlékszem. A koporsóját sem láttam. A többiektől tudom, hogy többen jelentek meg, mint ahány sír van a temetőben. Vandát is nagyon sokan szerették. A mi családunk köztiszteletben áll a környéken"- zárta a nagymama. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
