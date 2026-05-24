Szentlőrinci tragédia: megvan, mikor vesznek végső búcsút a negyedik emeletről kizuhant Vandától

Mint arról a Bors is beszámolt, május 18-án, hétfő reggel kizuhant egy 17 éves lány egy negyedik emeleti lakás erkélyéről Szentlőrincen. A rendőrség emberöléssel gyanúsítja Vanda barátját, Richárdot. A 22 éves férfi nem tagadja, hogy a szentlőrinci tragédia előtt veszekedett a kamaszlánnyal és együtt drogoztak, de állítása szerint a barátnője tragédiája baleset volt.

A szentlőrinci tragédia áldozatának nagymamája, Gyöngyi, Vanda képét mutatja Fotó: Bors

Hamarosan eltemetik a szentlőrinci tragédia áldozatát

Információink szerint az igazságügyi orvosszakértő többszörös gerinctörést állapított meg, vagyis ezek a sérülések okozták a fiatal lány halálát. A gyászoló család már a héten megkapta az engedélyt a temetés megszervezésére.

Jövő csütörtökön veszünk Vandától végső búcsút. Az édesapja, a drága fiam két évvel ezelőtt rákban hunyt el, akkor neki egy hatszemélyes kriptát alakítottunk ki. Most a lányát is mellette helyezzük végső nyugalomra

– mondta a Borsnak Gyöngyi, a gyászoló nagymama.

Richárd családja éppen a lapunknak szólalt meg először. István, a férfi édesapja kinyilvánította, hogy sajnálják Vandát, de nem hiszi, hogy a fia végzett vele.

"A temetésre nem megyünk el, mert sokaktól kaptunk fenyegetést, pedig még be sincs bizonyítva, hogy valóban Richárd Vanda gyilkosa. Azon még gondolkodom, hogy koszorút küldjek-e" – fogalmazott.

Nos, Gyöngyi megadta a választ a kérdésre.

Ne küldjenek semmit, mert úgyis kocsira tennénk és visszajuttatnánk hozzájuk. Nem fogadunk el tőlük semmit, mert meggyőződésünk, hogy azt a mocskot nem véletlenül tartóztatták le. Hozzáteszem, Richárd családja nagyon szegény, még kenyérre sincs pénzük. Úgy gondoljuk, ha virágot vásárolnak, a rá valót biztos nem tisztességes úton szerezték!

– magyarázta a nagyszülő, és hozzátette, ő soha életében nem beszélt Richárd szüleivel, és a továbbiakban már nem is szeretne. A 22 éves férfit ők hozták a világra és ők nevelték fel.

"Amikor Vandám még Somogyapátiban lakott Richárdnál, egyszer odamentem, és az utcán találkoztam a fiúval. Ott kérleltem, hogy hagyja békén az unokámat, a Facebookon pedig tiltsa le. Nem hallgatott a szép szóra" – csuklott el Gyöngyi hangja.