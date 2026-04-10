A szén-monoxid csendben támad, de komoly bajt okoz

A szén-monoxid csendes gyilkosként csap le. Nem érezzük, nem látjuk, nyilvánvaló jeleit sem sokszor vesszük komolyan. Pedig a szén-monoxid mérgezés halálos is lehet, és a megelőzésében fontos szerepet játszik a szén-monoxid-érzékelő, amely azonnal jelez, ha bekövetkezik a baj.
Hiába tapossuk már javában az áprilist, az időjárás néha még vissza-vissza csempészi a téli hidegeket, emiatt még mindig szükség van a fűtésre, amely még mindig rengeteg kockázatot hordoz. Köztük a legismertebb a szén-monoxid mérgezés, amely rengeteg ember halálát okozza, és megelőzhető lenne szén-monoxid érzékelővel. Pontosan erre hívja fel a figyelmet a Katasztrófavédelem is.
A BM Országos Katasztrófavédelmi főigazgatóság a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a szén-monoxid érzékelők fontosságára. Mint írják, egy ártatlan tűz vagy szén-monoxid-szivárgás percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet, amelyet gyakran túl későn érzékelünk. A veszélyt egy jól működő szén-monoxid érzékelő időben jelezni tudja, ezzel életet menthetünk.
A füstérzékelő: Már a tűz kezdeti szakaszában hangos jelzéssel riaszt, még azelőtt, hogy minden a lángok martalékává válna.
A szén-monoxid-érzékelő: Egy érzékszervekkel nem fogható, ám súlyos következményekkel járó veszélyre hívja fel a figyelmet.
Legyenek ezek az eszközök az otthonod alapkellékei!
- áll a Facebook bejegyzésben.
Kiemelték, hogy a megelőzéshez nem elég csak az érzékelőket beszerezni, fontos, a kéményeket és fűtőberendezéseket is rendszeresen ellenőrizni, valamint gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről és az érzékelők körültekintő használatára is oda kell figyelni.
