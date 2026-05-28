Vádat emeltek a sülysápi gyerekrabló ellen: több vétség miatt is bűnhődnie kell

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 09:50
A gyerekkel együtt lopott el egy autót.
A Nagykátai Járási Ügyészség lopás vétsége és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki úgy vitt el egy idegen kocsit Sülysápon, hogy abban benne volt a tulajdonos gyermeke - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

Sülysápi gyermekrablás: ebbe a bölcsődébe ment be az édesapa, mialatt a tolvaj elhajtott az autójával, benne a gyermekével / Fotó:   Bors

A közlemény szerint a Nagykáta közeli településen élő, büntetett előéletű férfi február 4-én egy bölcsőde előtt járó motorral parkoló autót lopott el, amiben benne ült a jármű tulajdonosának gyermeke.

Miután a férfi észlelte, hogy a kocsiban egy kisfiú ül, egy közeli településen kitette őt. A kisgyermeket egy járókelő kísérte el a közeli bolthoz.

A Nagykátai Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő férfit több rendbeli jármű önkényes elvételének bűntette és lopás vétsége mellett egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével is vádolja.

A vádlott bűnösségéről a Nagykátai Járásbíróság fog dönteni - áll a közleményben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
