„Nagyon féltem anya”: drogos férfi lopott el egy autót gyerekkel együtt Sülysápon, megszólalt az édesanya

„Nagyon féltem, nagyon gonosz volt” – ez volt az, amit az 5 éves Levike mondott a szüleinek, miután véget ért a kálváriájuk az autótolvajjal. Ahogyan arról a Bors beszámolt, szerdán Sülysápon az egyik helyi bölcsőde elől elloptak egy autót, míg a tulajdonosa a kisgyermekével együtt az intézményben volt. A kocsiban a nagyobbik gyereke ült egyedül. Lapunknak a kis Levike édesanyja számolt be a történtekről.

Ebbe a bölcsődébe ment be az édesapa, míg az autótolvaj lecsapott / Fotó: Bors

A férjem a bölcsődébe elvitte a kislányunkat, addig az 5 éves kisfiunk, Levi kint maradt az autóban

– kezdte lapunknak Bereczki-Farkas Ramóna. Az autót ott hagyta járó motorral, hogy Levi ne fázzon. Kulcs nélkül indítható autó, a kulcs végig az ő zsebében volt. Abban a tudatban ment be a bölcsibe, hogy bezárta az autót, de sajnos mégsem. Bevitte Laurát a bölcsődébe, ám amikor kijött, az autó nem volt sehol.

Ramóna elmondta, hogy a férje azonnal pánikba esett, keresni kezdte Levikét, majd berohant a bölcsődébe és hívta rendőröket.

Innen lopta el a tolvaj az autót, benne a gyermekkel / Fotó: Bors

Én utólag tudtam meg ezt az egészet, mert a férjem kirakta a sülysápi csoportokba, hogy keresi ezt az autót, ezzel a rendszámmal

– mesélte tovább. "Később derült csak ki számomra, hogy egy fiatal férfi lopta el az autót, aki valószínűleg nem látta, hogy a fiam benne ül, mert le volt sötétítve a kocsi hátsó része, ráadásul a vezető mögötti ülésben volt a gyerekülés…"

Kiderült, hogy a tolvaj a síró kisfiút egy szomszédos településen, Úriban rakta ki az egyik kisboltnál, ahol egy unokáival sétáló bácsi talált rá.

Az idős férfi azonnal odament hozzá és megkérdezte, mi történt vele. A fiam pedig csak annyit tudott elmondani, hogy hogy hívják és nem tudja hol van, de nem itt lakik és az apukáját keresi. A boltból hívták a rendőrséget és itt értek össze a szálak. Az elkövető az autóval tovább ment, a rendszámot letépte róla. Az egyik ismerősünk mondta, hogy majdnem összeütközött vele, mert se világítás, se rendszám nem volt rajta. Én dolgoztam, de ahogy kaptam a hírt, azonnal jöttem haza. A bölcsődéhez mentem, akkor már Levi ott volt és kint voltak a rendőrök. Kapott tiszta ruhát, tiszta zoknit. Nagyon meg volt ijedve, amikor engem meglátott, akkor is sírva fakadt.

Ramóna végül hazament a két gyermekével, míg a rendőrök tovább intézkedtek. Kiderült, hogy az autót a beszerelt GPS nyomkövető alapján be tudták mérni, így hamar megtalálták. Egy teljesen lakatlan ház udvarán parkolták le Újszászon. Itt kapták el a férfit is.