„Nagyon féltem anya”: drogos férfi lopott el egy autót gyerekkel együtt Sülysápon, megszólalt az édesanya

„Nagyon féltem, nagyon gonosz volt” – ez volt az, amit az 5 éves Levike mondott a szüleinek, miután véget ért a kálváriájuk az autótolvajjal. Ahogyan arról a Bors beszámolt, szerdán Sülysápon az egyik helyi bölcsőde elől elloptak egy autót, míg a tulajdonosa a kisgyermekével együtt az intézményben volt. A kocsiban a nagyobbik gyereke ült egyedül. Lapunknak a kis Levike édesanyja számolt be a történtekről.
A férjem a bölcsődébe elvitte a kislányunkat, addig az 5 éves kisfiunk, Levi kint maradt az autóban
– kezdte lapunknak Bereczki-Farkas Ramóna. Az autót ott hagyta járó motorral, hogy Levi ne fázzon. Kulcs nélkül indítható autó, a kulcs végig az ő zsebében volt. Abban a tudatban ment be a bölcsibe, hogy bezárta az autót, de sajnos mégsem. Bevitte Laurát a bölcsődébe, ám amikor kijött, az autó nem volt sehol.
Ramóna elmondta, hogy a férje azonnal pánikba esett, keresni kezdte Levikét, majd berohant a bölcsődébe és hívta rendőröket.
Én utólag tudtam meg ezt az egészet, mert a férjem kirakta a sülysápi csoportokba, hogy keresi ezt az autót, ezzel a rendszámmal
– mesélte tovább. "Később derült csak ki számomra, hogy egy fiatal férfi lopta el az autót, aki valószínűleg nem látta, hogy a fiam benne ül, mert le volt sötétítve a kocsi hátsó része, ráadásul a vezető mögötti ülésben volt a gyerekülés…"
Kiderült, hogy a tolvaj a síró kisfiút egy szomszédos településen, Úriban rakta ki az egyik kisboltnál, ahol egy unokáival sétáló bácsi talált rá.
Az idős férfi azonnal odament hozzá és megkérdezte, mi történt vele. A fiam pedig csak annyit tudott elmondani, hogy hogy hívják és nem tudja hol van, de nem itt lakik és az apukáját keresi. A boltból hívták a rendőrséget és itt értek össze a szálak. Az elkövető az autóval tovább ment, a rendszámot letépte róla. Az egyik ismerősünk mondta, hogy majdnem összeütközött vele, mert se világítás, se rendszám nem volt rajta. Én dolgoztam, de ahogy kaptam a hírt, azonnal jöttem haza. A bölcsődéhez mentem, akkor már Levi ott volt és kint voltak a rendőrök. Kapott tiszta ruhát, tiszta zoknit. Nagyon meg volt ijedve, amikor engem meglátott, akkor is sírva fakadt.
Ramóna végül hazament a két gyermekével, míg a rendőrök tovább intézkedtek. Kiderült, hogy az autót a beszerelt GPS nyomkövető alapján be tudták mérni, így hamar megtalálták. Egy teljesen lakatlan ház udvarán parkolták le Újszászon. Itt kapták el a férfit is.
Átnézték a kocsit, amiben megtalálták a férfi sálját is és drogot is
– meséli az édesanya.
„A gyerekülést is szétszakította, de nem tudjuk, hogy miért, mert Levi azt mondta, hogy nem bántotta szerencsére a férfi. Levi csak annyit mondott nekem, hogy „Nagyon féltem, gonosz volt, gyorsan hajtott.” A férjemben szerintem még nem ülepedett le ez a dolog, őt is nagyon megviselte... Ő rögtön magát hibáztatta. Én azért nem mentem dolgozni ma, mert Levivel akartam maradni. Pszichológust szeretnénk neki, hogy felmérjük, hogy mit okozott ez benne. Jelenleg csak velünk hajlandó aludni. Ma már nem beszélt róla, de azt mondta, hogy nem bántotta a férfi és reméli börtönbe kerül… -zárt az édesanya.
Megkérdeztük a Pest Vármegyeri Rendőr-főkapitányságot az ügyről, akik azt mondták:
"Megkeresésére hivatkozva tájékoztatjuk, hogy az Ön által említett eset kapcsán jármű önkényes elvétele miatt folytat büntetőeljárást a Nagykátai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya.
A nagykátai rendőrök - az újszászi kollégáik hathatós közreműködésével – a gyanúsítottat rövid időn belül elfogták, akinek az elszámoltatása jelenleg is folyamatban van."
