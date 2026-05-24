„Tehetetlenül feküdt a földön” – Rohammentők mentették meg a kirándulót, aki gyanútlanul ivott a patakvízből

A skóciai Rowardennan kempingövezet környéke igazi paradicsom a természetkedvelőknek, ám hétfő este óta a pokol helyszínévé vált. Egy amerikai férfi úgy döntött, hogy oltja a szomját az egyik helyi vízből, ám a fertőzött patak szinte azonnal végzett a szervezetével.

A festői táj életveszélyes csapdát rejtett: a fertőzött patak vize miatt órákon át rosszul volt az amerikai turista Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Kedd kora délután a Lomond Mountain Rescue Team vészhívást kapott: egy férfi magatehetetlenül fekszik a vadonban, képtelen lábra állni.

Egész éjjel sugárban hányt

– tudatta a sokkoló részleteket a mentőcsapat, akik azonnal a helyszínre siettek. Miután rátaláltak a teljesen legyengült, kiszáradt amerikai turistára, terepjáróval vágtak át a nehéz terepen, hogy sürgősségi orvosi ellátást kaphasson.

Nem ő a fertőzött patak első áldozata

A horrorisztikus eset nem egyedi. Alig pár nappal korábban egy német férfi járt pontosan ugyanígy: ő is a patakból ivott, majd olyan súlyos állapotba került, hogy kórházba kellett szállítani. A mentők vezetője, David Dodson elárulta, hogy mindkét férfi a Conic Hill melletti Burn of Mar patakból ivott, és még a speciális, szűrős kulacsaik sem védték meg őket a fertőzéstől – írja a People.

Gyomorforgató az ok: emberi ürülék van a vízben

Dodson kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, miért vált mérgezővé a kristálytisztának tűnő hegyi víz. A területen nemcsak haszonállatok legelnek, hanem a felelőtlen túrázók is elárasztották a környéket.

Túlságosan is gyakran látni emberi ürülék nyomait a növényzetben, alig néhány méterre a fő túraútvonaltól, és ez elkerülhetetlenül közel lehet egyes vízfolyásokhoz

– nyilatkozta Dodson a BBC-nek.

A hegyimentők arra figyelmeztetnek, hogy a sima vízszűrés már nem elég: a patakok vizét minden esetben fel kell forralni vagy vegyszerekkel kell kezelni, különben újabb turisták kerülhetnek életveszélybe az emberi és állati fekália miatt.