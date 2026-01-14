Kiefer Sutherland visszaeső bűnözőnek számít: Hosszúra nyúlik a színész bűnlajstroma

A hollywoodi rendőrség letartóztatta az 59 éves színészt, miután a vádak szerint bántalmazott és megfenyegetett egy Uber-sofőrt Los Angelesben. Kiefer Sutherland, akit leginkább a 24 című sorozat főszerepéből ismer a közönség, nem először kerül címlapokra azért, mert összetűzésbe került a törtvénnyel. Bűnlajstroma hosszú, és a legtöbb törvényszegése az alkoholproblémáira vezethető vissza.

Kiefer Sutherland Jack Bauer szerepében a 24 című sorozatban

(Fotó: FOX/Northfoto)

Kiefer Sutherland letartóztatása

A Los Angeles-i Rendőrség (LAPD) a hajnali órákban vonult ki egy bejelentéshez Hollywood egyik forgalmas csomópontjához a Sunset Boulevard és a Fairfax Avenue közelében. A rendőrségi jelentés szerint Kiefer Sutherland egy fuvarmegosztó szolgáltatáson keresztül rendelt járműbe szállt be, ahol szóváltás alakult ki közte és a sofőr között. Az ügyészségi információk alapján a színész megfenyegette, majd fizikailag bántalmazta a sofőrt. És bár a sértett nem szorult kórházi ellátásra, a hatóságok az eset súlyossága miatt azonnal intézkedtek. A 24 főszereplőjét a helyszínen őrizetbe vették, végül 50 ezer dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték, és egy idézést kapott a bírósági meghallgatásra.

Kiefer Sutherland, Donald Sutherland fia, 2009. december 16-án kapott csillagot a Hollywoodi Hírességek Sétányán

(Fotó: PHIL McCARTEN/Northfoto)

Kiefer Sutherland bűnlajstroma

Kiefer Sutherland karrierje során többször bizonyította, hogy a magánéletében komoly problémákkal küzd. A színész neve már a kilencvenes évek óta rendszeresen felbukkan rendőrségi jelentésekben és bírósági dokumentumokban, és mindegyik az alkoholproblémáira vezethető vissza. Az 59 éves színész, aki a néhai színészlegenda Donald Sutherland fia, több évtizeddel ezelőtt, az 1980-as években került először rendőrségi nyilvántartásba, amikor 1989-ben őrizetbe vették alkoholos befolyásoltság alatt történő gondatlan vezetés és töltött fegyver birtoklása miatt Los Angelesben. Ezután 1993-ban is elkapták ittas vezetés miatt, amiért akkor már 200 óra közmunkára ítélték. De nem ezek voltak a legismertebb törvényszegései.

Kiefer Sutherland ittas vezetése

2007-ben a Designated Survivor sztárját ismét ittas vezetésen kapták Los Angelesben. Az ügy pedig különösen súlyos volt, mivel nem ez volt az első ilyen kihágása. Éppen ezért visszaeső elkövetőként 48 napos börtönbüntetésre ítélték, valamint 5 év próbaidőre, 18 hónap alkoholelvonó programban való részvételre és 6 hónap terápiára kötelezték. Ez az eset komoly törést okozott a karrierjében, és sokan már akkor a lejtmenet kezdetét látták.