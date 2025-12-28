Kedvenc süteményed is befolyásolhatja a szondáztatást: mutatjuk mit ehetsz vezetés előtt

Szondáztatás során akkor is jelezhet a készülék, ha nem ittunk szeszes italt. Egy ártatlannak tűnő szaloncukor, konyakos, rumos csokoládé, boros mártásban sült oldalas, egy erősebb szájvíz vagy köhögéscsillapító is okozhat kellemetlen perceket az ünnepi időszakban. Az alábbiakban a Fanny magazin összegyűjtötte, milyen tényekkel és tévhitekkel érdemes tisztában lenni a véralkoholszint mérésével kapcsolatban, hogy ne érjen minket meglepetés az utakon a volán mögött.

A szondáztatás során még a leghétköznapibb ételek is hatással lehetnek az eredményre: mutatjuk, melyek ezek

Nem csak az alkoholos italoktól jelezhet a szonda a rendőrnél.

Szájvíztől, bizonyos édességektől, de akár gyógyszertől is bejelezhet a mérő.

A határérték felett már súlyos jogi következményekre számíthatunk.

Már egy szaloncukor is problémát okozhat a szondáztatás során

1. A friss lehelet súlyos ára

Alkoholtartalmú szájvíz, alkoholos leheletfrissítő spray, sőt néhány cukorka is tartalmazhat alkoholt. Közvetlen használat után a szonda érzékelheti a szájüregben maradó frissítőket, éppen ezért mindig olvassuk a termékek címkéjét.

2. Szirupokkal a köhögés ellen

Sok patikaszer – nyugtató cseppek, gyógynövény-kivonatok, köhögésszirupok – alkoholos alapú. Ha valaki vezetés előtt közvetlenül veszi be ezeket, a szondáztatás értékei rövid ideig magasabbak lehetnek. Kérjünk tájékoztatást a gyógyszerésztől a termék megvásárlása előtt.

3. A felnőttek édes élvezete

A rumos csoki, a likőrös bonbon, a tiramisu, a konyakmeggy, a dianás cukorka – egyik finomabb, mint a másik, ám ezek is tartalmaznak alkoholt, így ha vezetés előtt fogyasztunk belőlük, a leheletből ez is kimutatható.

4. Több helyett kevesebbet

Egyes alkoholmentes címkével ellátott sörök, radlerek, cider-variációk nagyon kis mennyiségben (0,0–0,5%) tartalmazhatnak alkoholt. Egy üveg elfogyasztása nagy valószínűséggel nem okoz gondot, de ha üdítőként, nagyobb mennyiségben kortyolgatjuk őket, egy ellenőrzésnél akár problémát is jelenthetnek.

5. Az erjesztett finomságok

A kombucha, az erjesztett üdítők és a kvász jellegű italok esetében az erjedési folyamat során kis mennyiségű alkohol is keletkezhet. Bár fogyasztásuk általában nem jár érezhető bódító hatással, vigyázzunk velük, ha kormánykereket ragadunk.

6. Óvatosabban a parfümmel

Erős alkoholtartalmú kézfertőtlenítő, parfüm, arcspray és arctisztító tonik is okozhat gondot, ha valaki közvetlenül az arca, szája közelében fújja be magát. Zárt autóban ne használjuk őket, ugyanis a belélegzett alkohol-gőz rövid időre bejelezhet a szondánál.

7. Veszélyes vegyszerek

Meglepő lehet, de a jégoldó spray, az ablaktisztító, egyes szélvédőmosók és műszerfal-tisztítók is tartalmazhatnak alkoholt. Ha valaki zárt garázsban, lehúzott ablaknál fújja be az autót valamelyikkel, és rögtön utána szondáztatják, a gőzök miatt lehet fals az eredmény.