Kedvenc süteményed is befolyásolhatja a szondáztatást: mutatjuk mit ehetsz vezetés előtt

Szondáztatás során akkor is jelezhet a készülék, ha nem ittunk szeszes italt. Egy ártatlannak tűnő szaloncukor, konyakos, rumos csokoládé, boros mártásban sült oldalas, egy erősebb szájvíz vagy köhögéscsillapító is okozhat kellemetlen perceket az ünnepi időszakban. Az alábbiakban a Fanny magazin összegyűjtötte, milyen tényekkel és tévhitekkel érdemes tisztában lenni a véralkoholszint mérésével kapcsolatban, hogy ne érjen minket meglepetés az utakon a volán mögött.
Alkoholtartalmú szájvíz, alkoholos leheletfrissítő spray, sőt néhány cukorka is tartalmazhat alkoholt. Közvetlen használat után a szonda érzékelheti a szájüregben maradó frissítőket, éppen ezért mindig olvassuk a termékek címkéjét.
Sok patikaszer – nyugtató cseppek, gyógynövény-kivonatok, köhögésszirupok – alkoholos alapú. Ha valaki vezetés előtt közvetlenül veszi be ezeket, a szondáztatás értékei rövid ideig magasabbak lehetnek. Kérjünk tájékoztatást a gyógyszerésztől a termék megvásárlása előtt.
3. A felnőttek édes élvezete
A rumos csoki, a likőrös bonbon, a tiramisu, a konyakmeggy, a dianás cukorka – egyik finomabb, mint a másik, ám ezek is tartalmaznak alkoholt, így ha vezetés előtt fogyasztunk belőlük, a leheletből ez is kimutatható.
4. Több helyett kevesebbet
Egyes alkoholmentes címkével ellátott sörök, radlerek, cider-variációk nagyon kis mennyiségben (0,0–0,5%) tartalmazhatnak alkoholt. Egy üveg elfogyasztása nagy valószínűséggel nem okoz gondot, de ha üdítőként, nagyobb mennyiségben kortyolgatjuk őket, egy ellenőrzésnél akár problémát is jelenthetnek.
A kombucha, az erjesztett üdítők és a kvász jellegű italok esetében az erjedési folyamat során kis mennyiségű alkohol is keletkezhet. Bár fogyasztásuk általában nem jár érezhető bódító hatással, vigyázzunk velük, ha kormánykereket ragadunk.
Erős alkoholtartalmú kézfertőtlenítő, parfüm, arcspray és arctisztító tonik is okozhat gondot, ha valaki közvetlenül az arca, szája közelében fújja be magát. Zárt autóban ne használjuk őket, ugyanis a belélegzett alkohol-gőz rövid időre bejelezhet a szondánál.
Meglepő lehet, de a jégoldó spray, az ablaktisztító, egyes szélvédőmosók és műszerfal-tisztítók is tartalmazhatnak alkoholt. Ha valaki zárt garázsban, lehúzott ablaknál fújja be az autót valamelyikkel, és rögtön utána szondáztatják, a gőzök miatt lehet fals az eredmény.
Érdemes szem előtt tartanunk, hogy az ünnepek alatt sincs kivétel az ittas vezetés szabályai alól. Jogi értelemben ma már nem az számít, hogy mennyire érezzük magunkat becsípve, hanem az, hogy az elfogyasztott szeszes italból származó alkohol mennyisége alkalmas-e a határérték fölötti véralkohol- vagy levegőalkohol-koncentráció előidézésére, így akkor is felelősségre vonhatnak bennünket, ha még nem is hatott az alkohol.
Ha a szervezetünkben a véralkoholszint eléri vagy meghaladja a körülbelül 0,50 gramm/literes, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentráció értéket, már bűncselekményről beszélünk, nem egyszerű szabálysértésről. Jó ha tudjuk, hogy a határérték alatt is járhat bírság, ám felette már jóval súlyosabb következményekkel kell számolnunk.
Alacsonyabb testsúly, vékonyabb testalkat, fáradtság vagy üres gyomor mellett már akár egy korsó sör vagy a sokat emlegetett egy pohár bor elfogyasztásával is elérhetjük azt a szintet, amivel a jog szerint bűncselekményt követünk el. Így hát felejtsük el az a gondolatot, hogy „egy-két ital még belefér”, mert egyáltalán nem biztos, hogy a szervezetünk is így gondolja.
Ha bűncselekmény miatt tiltanak el bennünket a járművezetéstől, gyakori, hogy csak utánképzés elvégzése után kaphatjuk vissza a jogosítványunkat. A tanfolyamot elkezdhetjük a tiltás ideje alatt is, de vizsgázni csak a határidő letelte után lehet, így az eltiltás könnyen hónapokra is megfoszthat minket a gépjárművezetés lehetőségétől.
Az ittas járművezetés szabályai nemcsak a személyautót vezetőkre érvényesek ugyanis a büntetőjog érinti a vasúti és légi járművek irányítóit, illetve a gépi meghajtású vízi és közúti járművek vezetőit is.
Egy átmulatott éjszakán az utolsó italt követően akár 6–8 órával is még bőven lehet annyi alkohol a szervezetünkben, ami miatt bűncselekményt követünk el, ha kormányt ragadunk. Ezért egy görbe este után másnap délelőtt sosem szabad automatikusan józannak tekinteni magunkat.
Régen sokan próbáltak azzal kibújni a felelősség alól, hogy az igazoltatás után gyorsan tovább ittak, arra hivatkozva, hogy a magas érték már nem a vezetés idején, hanem később alakult ki. A szakértők ma már visszaszámolással következtetnek az eredeti állapotra, így ez a „trükk” inkább csak ront a helyzeten.
Ittas vezetés esetén a bírság elérheti a több százezer forintot, illetve büntetőpontok, járművezetéstől való eltiltás, sőt szélsőséges esetben szabadságvesztés is járhat érte. Ha baleset vagy személyi sérülés is kapcsolódik az ügyhöz, a felelősség és a büntetés még súlyosabb lehet, ezért mások és a saját érdekünkben ne kockáztassunk!
