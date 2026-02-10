Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Szabadnapos rendőrök kerítették kézre a körözött bűnözőt

körözött bűnöző
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 13:50 / FRISSÍTÉS: 2026. február 10. 13:52
szabadnapos rendőrelfogás
Bevásárolni indultak a szabadnapos rendőrök, mikor az üzlet előtt felfigyeltek a körözött személyre.

A Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság II. Bevetési Osztályának három munkatársa február 8-án szabadnapjukon bevásárolni indult Budapesten, a XIV. kerületben. Már az üzlet előtt felfigyeltek egy különös férfira, aki körözés alatt állt a police.hu körözési adatbázisa alapján

Szabadnapos rendőrök bevásárlás közben fogtak körözés alatt álló bűnözőt
Szabadnapos rendőrök bevásárlás közben fogtak körözés alatt álló bűnözőt Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

Tényleg körözés alatt állt

A szolgálaton kívüli rendőrök azonnal értesítették az illetékes szerveket. A helyszínre érkező járőrök igazoltatták a gyanús férfit, akiről kiderült, hogy valóban körözés alatt áll új pszichoaktív anyaggal való visszaélés és kábítószer birtoklása miatt.

Elfogását követően közokirat-hamisítás bűntettének gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták, illetve a büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték – írja police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
