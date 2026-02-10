Szabadnapos rendőrök kerítették kézre a körözött bűnözőt

A Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság II. Bevetési Osztályának három munkatársa február 8-án szabadnapjukon bevásárolni indult Budapesten, a XIV. kerületben. Már az üzlet előtt felfigyeltek egy különös férfira, aki körözés alatt állt a police.hu körözési adatbázisa alapján.
A szolgálaton kívüli rendőrök azonnal értesítették az illetékes szerveket. A helyszínre érkező járőrök igazoltatták a gyanús férfit, akiről kiderült, hogy valóban körözés alatt áll új pszichoaktív anyaggal való visszaélés és kábítószer birtoklása miatt.
Elfogását követően közokirat-hamisítás bűntettének gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták, illetve a büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték – írja police.hu.
