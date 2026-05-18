Bringára fel – Mesebeli falvak és kastélyok várnak a Fertő-tónál

Tavasszal a zöld ezernyi árnyalatában tündöklő természet különleges élményt ígér a Fertő-tó környékén, ahol friss levegő és látványos panoráma várja az utazókat. A térség ideális helyszín a kerékpározás és a gyalogtúrák szerelmeseinek, hiszen a sík terep és a jól kiépített utak kényelmes felfedezést tesznek lehetővé. A tó partján sorakozó festői, apró falvak építészeti emlékei és csendes utcái tökéletes célpontjai lehetnek egy hétvégi kirándulásnak. Mutatjuk a Fertő-tó látnivalóit.
Ahogy Kapuvárt elhagyva a 85-ös úton haladsz tovább, a rohanó világ zaja hirtelen elcsendesedik, és átveszi helyét a vidéki nyugalom. A Fertő-tó térségében az autóforgalom megritkul, a környezet pedig arra ösztönöz, hogy lelassulj, és add át magad a gondosan karbantartott parasztházak és a nádasok szépségének. A tó hazai oldalán fekvő települések mindegyike - amelyeket leginkább kerékpárral érdemes felfedezni - tartogat valamilyen kulturális vagy természeti ritkaságot az ide érkezőknek.
Ez a falu elválaszthatatlan a Széchenyi családtól, hiszen itt látta meg a napvilágot Széchenyi Ferenc, aki a nemzeti könyvtár és a múzeum alapításával örökre beírta magát a történelembe. A település központjában álló egykori kastély falán ma is olvasható a család hite és jelmondata, a szomszédos templom mellett pedig egy különleges, 21 lépcsőfokon át megközelíthető Kálvária magasodik. A népi építészet iránt érdeklődőknek érdemes ellátogatniuk a Nagy Lajos utcába, ahol öt, skanzen-szerűen megőrzött tájház mutatja be a Kisalföld régi népi építési stílusát.
A magyar Versailles-ként emlegetett Esterházy-kastély az ország egyik legfontosabb barokk műemléke, amely a XVIII. században az európai kultúra egyik meghatározó központjaként működött. A látogatók bejárhatják a díszes termeket, köztük a Haydn-termet vagy a Lakk-kabinetet, miközben megelevenedik előttük a hercegi család művészetpártoló élete. A kastélypark és a Cziráky Margit Rózsakert különösen májustól nyújt felejthetetlen látványt, amikor több ezer rózsatő borul virágba a történelmi falak között.
Hegykő a termálfürdője miatt a pihenni vágyók kedvelt helyszíne, de kulturális értékei is figyelemre méltók. A Csipkeházban a világhírű höveji csipke legszebb darabjait csodálhatod meg, a több mint százéves épületben pedig régi kemencék és népviseletek idézik fel a múltat. Ha a természetre vágysz, a falu határában álló kilátóból és a nádasok mentén kialakított szabadidőparkból megfigyelheted a tó gazdag madárvilágát, majd egy helyi látványfőzdében ismerkedhetsz meg a pálinkafőzés hagyományaival.
Sarródon sétálva úgy érezheted, a nádtetős, fehérre meszelt falú parasztházak között valóban megállt az idő. Itt található a Kócsagvár, amely a Fertő-Hanság Nemzeti Park központjaként működik, a közeli Lászlómajorban pedig egy egykori gazdasági központ éledt újjá. A majorság kiállításai a régi mesterségeket mutatják be, az udvaron pedig testközelből láthatsz olyan őshonos magyar állatokat, mint a szürkemarha, a bivaly vagy a különleges racka juh.
Fertőrákos főutcája maga a történelem, ahol szinte minden ház műemléki védelmet élvez. A település legfőbb vonzereje a kőfejtő barlangszínháza, de itt található a környék legjelentősebb római kori emléke, a Mithrász-szentély is. A falu határában fekvő Páneurópai Piknik emlékhelye pedig arra a békedemonstrációra emlékeztet, amely döntő szerepet játszott a vasfüggöny lebontásában és Európa egyesítésében.
Ha több időd van, érdemes a Fertő-tó túlsó, osztrák oldalára is ellátogatni, ahol szintén látnivalókban gazdag, hangulatos és festői falvakat, kisvárosokat lehet találni, mint a gólyafészkeiről nevezetes Ruszt, a szabadtéri színpadáról és grandiózus operaelőadásairól híres Szentmargitbánya, vagy az Esterházy-kastélyról és a Haydn-házról ismert Kismarton.
