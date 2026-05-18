Fertő-tó látnivalói

Bringára fel – Mesebeli falvak és kastélyok várnak a Fertő-tónál

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 15:15
Fertő-tófalusi turizmuskerékpárút
Hagyd magad mögött a város zaját, és add át magad a határ menti táj különleges, lelassult ritmusának, ahol a nádsusogás és a tavaszi napsütés pillanatok alatt kikapcsol. A Fertő-tó látnivalói között találunk történelmi kastélyokat, ráadásul a kézműves hagyományok és a természetvédelmi területek közelsége miatt az idei tavasz egyik legizgalmasabb úti célja.
Etédi Alexa
Tavasszal a zöld ezernyi árnyalatában tündöklő természet különleges élményt ígér a Fertő-tó környékén, ahol friss levegő és látványos panoráma várja az utazókat. A térség ideális helyszín a kerékpározás és a gyalogtúrák szerelmeseinek, hiszen a sík terep és a jól kiépített utak kényelmes felfedezést tesznek lehetővé. A tó partján sorakozó festői, apró falvak építészeti emlékei és csendes utcái tökéletes célpontjai lehetnek egy hétvégi kirándulásnak. Mutatjuk a Fertő-tó látnivalóit. 

A Fertő-tó látnivalói közé tartozik a műemléki védettségű parasztházai.
A Fertő-tó látnivalói elbűvölő falvakkal, romantikus természettel és UNESCO Világörökség által védett környezettel csábítanak. 
  • Kulturális időutazás: a Széchenyi-örökség Fertőszéplakon és az Esterházy-kastély barokk pompája Fertődön egyedülálló történelmi élményt nyújt.
  • Aktív kikapcsolódás: Hegykő termálvize és a nádasok madárvilága tökéletes egyensúlyt teremt a testi felfrissülés és a természetközeli nyugalom között.
  • Élő hagyományok: Sarród és Fertőrákos látnivalói a régi magyar állatfajtáktól a római kori emlékekig és a vasfüggöny történetéig vezetik a látogatót.

A Fertő-tó látnivalói: festői falvak és történelmi kastélyok nyomában

Ahogy Kapuvárt elhagyva a 85-ös úton haladsz tovább, a rohanó világ zaja hirtelen elcsendesedik, és átveszi helyét a vidéki nyugalom. A Fertő-tó térségében az autóforgalom megritkul, a környezet pedig arra ösztönöz, hogy lelassulj, és add át magad a gondosan karbantartott parasztházak és a nádasok szépségének. A tó hazai oldalán fekvő települések mindegyike - amelyeket leginkább kerékpárral érdemes felfedezni - tartogat valamilyen kulturális vagy természeti ritkaságot az ide érkezőknek.

A Fertő-táj
A Fertő-táj és ennek részeként maga a tó is 2001 óta az UNESCO Világörökség része.
Fertőszéplak: a Széchenyiek bölcsője

Ez a falu elválaszthatatlan a Széchenyi családtól, hiszen itt látta meg a napvilágot Széchenyi Ferenc, aki a nemzeti könyvtár és a múzeum alapításával örökre beírta magát a történelembe. A település központjában álló egykori kastély falán ma is olvasható a család hite és jelmondata, a szomszédos templom mellett pedig egy különleges, 21 lépcsőfokon át megközelíthető Kálvária magasodik. A népi építészet iránt érdeklődőknek érdemes ellátogatniuk a Nagy Lajos utcába, ahol öt, skanzen-szerűen megőrzött tájház mutatja be a Kisalföld régi népi építési stílusát.

Fertőd: az arisztokrácia fényűzése

A magyar Versailles-ként emlegetett Esterházy-kastély az ország egyik legfontosabb barokk műemléke, amely a XVIII. században az európai kultúra egyik meghatározó központjaként működött. A látogatók bejárhatják a díszes termeket, köztük a Haydn-termet vagy a Lakk-kabinetet, miközben megelevenedik előttük a hercegi család művészetpártoló élete. A kastélypark és a Cziráky Margit Rózsakert különösen májustól nyújt felejthetetlen látványt, amikor több ezer rózsatő borul virágba a történelmi falak között.

Hegykő: csipkék és gyógyvizek birodalma

Hegykő a termálfürdője miatt a pihenni vágyók kedvelt helyszíne, de kulturális értékei is figyelemre méltók. A Csipkeházban a világhírű höveji csipke legszebb darabjait csodálhatod meg, a több mint százéves épületben pedig régi kemencék és népviseletek idézik fel a múltat. Ha a természetre vágysz, a falu határában álló kilátóból és a nádasok mentén kialakított szabadidőparkból megfigyelheted a tó gazdag madárvilágát, majd egy helyi látványfőzdében ismerkedhetsz meg a pálinkafőzés hagyományaival.

Sarród: a nemzeti park kapuja

Sarródon sétálva úgy érezheted, a nádtetős, fehérre meszelt falú parasztházak között valóban megállt az idő. Itt található a Kócsagvár, amely a Fertő-Hanság Nemzeti Park központjaként működik, a közeli Lászlómajorban pedig egy egykori gazdasági központ éledt újjá. A majorság kiállításai a régi mesterségeket mutatják be, az udvaron pedig testközelből láthatsz olyan őshonos magyar állatokat, mint a szürkemarha, a bivaly vagy a különleges racka juh.

Fertőrákos: ókori emlékektől a közelmúlt világtörténelméig

Fertőrákos főutcája maga a történelem, ahol szinte minden ház műemléki védelmet élvez. A település legfőbb vonzereje a kőfejtő barlangszínháza, de itt található a környék legjelentősebb római kori emléke, a Mithrász-szentély is. A falu határában fekvő Páneurópai Piknik emlékhelye pedig arra a békedemonstrációra emlékeztet, amely döntő szerepet játszott a vasfüggöny lebontásában és Európa egyesítésében.

Ha több időd van, érdemes a Fertő-tó túlsó, osztrák oldalára is ellátogatni, ahol szintén látnivalókban gazdag, hangulatos és festői falvakat, kisvárosokat lehet találni, mint a gólyafészkeiről nevezetes Ruszt, a szabadtéri színpadáról és grandiózus operaelőadásairól híres Szentmargitbánya, vagy az Esterházy-kastélyról és a Haydn-házról ismert Kismarton

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
