Bringára fel – Mesebeli falvak és kastélyok várnak a Fertő-tónál

Tavasszal a zöld ezernyi árnyalatában tündöklő természet különleges élményt ígér a Fertő-tó környékén, ahol friss levegő és látványos panoráma várja az utazókat. A térség ideális helyszín a kerékpározás és a gyalogtúrák szerelmeseinek, hiszen a sík terep és a jól kiépített utak kényelmes felfedezést tesznek lehetővé. A tó partján sorakozó festői, apró falvak építészeti emlékei és csendes utcái tökéletes célpontjai lehetnek egy hétvégi kirándulásnak. Mutatjuk a Fertő-tó látnivalóit.

A Fertő-tó látnivalói elbűvölő falvakkal, romantikus természettel és UNESCO Világörökség által védett környezettel csábítanak.

Fotó: Wikipédia/Sóhivatal

Kulturális időutazás: a Széchenyi-örökség Fertőszéplakon és az Esterházy-kastély barokk pompája Fertődön egyedülálló történelmi élményt nyújt.

a Széchenyi-örökség Fertőszéplakon és az Esterházy-kastély barokk pompája Fertődön egyedülálló történelmi élményt nyújt. Aktív kikapcsolódás: Hegykő termálvize és a nádasok madárvilága tökéletes egyensúlyt teremt a testi felfrissülés és a természetközeli nyugalom között.

Hegykő termálvize és a nádasok madárvilága tökéletes egyensúlyt teremt a testi felfrissülés és a természetközeli nyugalom között. Élő hagyományok: Sarród és Fertőrákos látnivalói a régi magyar állatfajtáktól a római kori emlékekig és a vasfüggöny történetéig vezetik a látogatót.

A Fertő-tó látnivalói: festői falvak és történelmi kastélyok nyomában

Ahogy Kapuvárt elhagyva a 85-ös úton haladsz tovább, a rohanó világ zaja hirtelen elcsendesedik, és átveszi helyét a vidéki nyugalom. A Fertő-tó térségében az autóforgalom megritkul, a környezet pedig arra ösztönöz, hogy lelassulj, és add át magad a gondosan karbantartott parasztházak és a nádasok szépségének. A tó hazai oldalán fekvő települések mindegyike - amelyeket leginkább kerékpárral érdemes felfedezni - tartogat valamilyen kulturális vagy természeti ritkaságot az ide érkezőknek.

A Fertő-táj és ennek részeként maga a tó is 2001 óta az UNESCO Világörökség része.

Fotó: Wikipédia/Valios1988

Fertőszéplak: a Széchenyiek bölcsője

Ez a falu elválaszthatatlan a Széchenyi családtól, hiszen itt látta meg a napvilágot Széchenyi Ferenc, aki a nemzeti könyvtár és a múzeum alapításával örökre beírta magát a történelembe. A település központjában álló egykori kastély falán ma is olvasható a család hite és jelmondata, a szomszédos templom mellett pedig egy különleges, 21 lépcsőfokon át megközelíthető Kálvária magasodik. A népi építészet iránt érdeklődőknek érdemes ellátogatniuk a Nagy Lajos utcába, ahol öt, skanzen-szerűen megőrzött tájház mutatja be a Kisalföld régi népi építési stílusát.