73-szor fizettek egy angyalföldi nyugdíjas kártyájával, mielőtt lebuktak Gyuláék

Megrázó hírek érkeztek Budapest XIII. kerületéből, Angyalföldről. Egy fiatal páros, a 20 éves H. Gyula és R. Melissza ugyanis az utcán férkőzött a bizalmába egy 78 éves nőnek, miután segítettek neki a csomagjait cipelni. Azonban a későbbi áldozat arra nem számított, hogy a páros kifogja őt rabolni, miután többször is megvendégelte saját lakásában a fiatalokat.

Ellopták a nyugdíjas nő bankkártyáját Fotó: Shutterstock

A rendőrség hivatalos weboldala szerint az elkövetők álnéven mutatkoztak be, és hónapokon keresztül jártak a hölgy lakására, miközben egyre jobban beférkőztek a nyugdíjas bizalmába. Egyszer csak megtalálták az ingatlanban az áldozat bankkártyáját, illetve mellette felírva a PIN-kódját is, és elvették tőle azt. Ezután 73-szor fizettek különböző boltokban: ruhákat vásároltak maguknak a fiatalok, illetve 1,5 millió forintot is leemeltek a hölgy számlájáról, mire észrevette a nyugdíjas a kártya hiányát.

A feljelentése nyomán elfogta a rendőrség a gyanúsítottakat, ők azonban nem tettek vallomást. A saját lakásukban azonban megtalálták a lopott kártyával vásárolt ruhákat, ezeket lefoglalta a hatóság.