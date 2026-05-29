Nagy az aggodalom, reagált a NASA: tesztelés közben robbant fel egy rakéta - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 06:40
Közlemények szerint senki sem sérült meg a robbanásban. A Jeff Bezos vezette cég incidenséről a NASA igazgatója is megszólalt.
A Blue Origin rakétája robbant fel hatalmas lángokkal Floridában egy tesztelés során. A NASA-val együttműködő vállalat közlése szerint a bajt egy rendellenesség okozta.

A NASA is megszólalt a tűz és robbanás kapcsán
A NASA is megszólalt az eset kapcsán / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Mi történt a rakétával? Ezt mondja a NASA

A 2000-ben Jeff Bezos által alapított cég a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában azt írta, hogy a személyzetnek nem esett baja, ezt később Bezos is megerősítette.

Túl korai lenne megállapítani a kiváltó okot, de már dolgozunk annak feltárásán

- írta Bezos.

Hozzátette, hogy a meghibásodás ellenére a rakétát újraépítik, és amint lehet, visszatérnek a repülésekhez is. Addig a tisztviselők és a hatóságok a helyszínen elemzik az adatokat, és próbálják megállapítani a robbanás pontos okát.

Jared Isaacman, a NASA igazgatója az X-en azt írta:

Az űrrepülés könyörtelen, és az új, nagy teherbírású indítási képességek fejlesztése rendkívül nehéz. Partnereinkkel együttműködve támogatni fogjuk az anomália alapos kivizsgálását, felmérjük a küldetés rövid távú hatásait, majd visszatérünk a rakétaindításokhoz.

A Blue Origin rakétája ügyében a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) vizsgálatot rendelt el, miután a felbocsátás sikertelen volt. A cég az AST SpaceMobile egyik műholdját próbálta pályára állítani a New Glenn rakétával, ez azonban nem sikerült.

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) szerint a robbanás nem az általuk előírt tesztek egyikének végrehajtása közben történt. Közleményükben azt is hangsúlyozták, hogy az incidens szerencsére nem volt hatással a légi forgalomra - írja a BBC.

Videón a robbanás

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
