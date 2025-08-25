Jeff Bezos eltemette édesanyját: Felesége segíti a gyászban

Jeff Bezos újdonsült felesége, Lauren Sánchez oldalán jelent meg édesanyja, Jacklyn Bezos temetésén. Az Amazon alapító méltósággal viselte a gyászt, miközben párja végig mellette állt.

Jeff Bezos felesége, Lauren Sánchez végig támogatta őt édesanyja, Jackie Bezos temetésén

(Fotó: PA/Northfoto)

Így támogatta Lauren Sánchez Jeff Bezos-t édesanyja temetésén

Jeff Bezos és felesége, Lauren Sánchez kéz a kézben érkeztek pénteken édesanyja, Jacklyn Jackie Bezos temetésére. A zártkörű, meghitt szertartást augusztus 23-án tartották a floridai West Miami városában, a Caballero Rivero Westchester temetkezési házban. A temetésre Jeff Bezos klasszikus fekete öltönyben, míg Lauren Sánchez sötétkék blézerben és fekete szoknyában érkezett. Mindketten napszemüveget viseltek, a gyászhoz illő, visszafogott eleganciával. A TMZ által közzétett képeken látható, ahogy kéz a kézben lépnek be az épületbe. A meghívottak száma korlátozott volt, összesen 50 fő. A szertartáson kizárólag közeli családtagok és barátok vehettek részt.

Jeff Bezos érzelmes Instagram bejegyzésben búcsúzott el édesanyjától

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Jacklyn Bezos az Amazon életében is meghatározó volt

A csendes, meghitt hangulatú esemény méltó búcsú volt egy olyan asszonytól, aki nemcsak fia életében, hanem az Amazon történetében is fontos szerepet játszott. A család 1995-ben mintegy 250 ezer dollárral támogatta a vállalat indulását. A Bezos Family Foundation szintén méltatta Jacklyn Bezos életútját, kiemelve bátorságát, szeretetét és elkötelezettségét a jótékony célok iránt. A közleményükben azt írták:

Az öröksége tovább él mindazokban, akiket inspirált.

Lauren Sánchez, Jeff Bezos felesége pedig a saját Instagram-történetében egy összetört szívet ábrázoló emoji-val fejezte ki gyászát.

Jeff Bezos édesanyja 78 évet élt

Jacklyn Bezos 78 éves korában, augusztus 14-én hunyt el, hosszú ideje tartó Lewy-testes demenciával folytatott küzdelme után. Halálát követően Jeff Bezos egy érzelmes Instagram bejegyzésben emlékezett meg róla, ahol rendkívül szeretetteljesnek írta le őt, aki már 17 évesen vállalta a szülői szerepet, és egész életében feltétel nélküli szeretettel támogatta gyermekét.