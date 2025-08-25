Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Jeff Bezos eltemette édesanyját: Felesége segíti a gyászban

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 12:15
Pénteken volt Jacklyn Bezos temetése. Lauren Sánchez végig támogatta újdonsült férjét, Jeff Bezost.
Fekete Ágnes
Jeff Bezos újdonsült felesége, Lauren Sánchez oldalán jelent meg édesanyja, Jacklyn Bezos temetésén. Az Amazon alapító méltósággal viselte a gyászt, miközben párja végig mellette állt. 

Jeff Bezos felesége, Lauren Sánchez végig támogatta őt édesanyja, Jackie Bezos temetésén
(Fotó: PA/Northfoto)

Így támogatta Lauren Sánchez Jeff Bezos-t édesanyja temetésén

Jeff Bezos és felesége, Lauren Sánchez kéz a kézben érkeztek pénteken édesanyja, Jacklyn Jackie Bezos temetésére. A zártkörű, meghitt szertartást augusztus 23-án tartották a floridai West Miami városában, a Caballero Rivero Westchester temetkezési házban. A temetésre Jeff Bezos klasszikus fekete öltönyben, míg Lauren Sánchez sötétkék blézerben és fekete szoknyában érkezett. Mindketten napszemüveget viseltek, a gyászhoz illő, visszafogott eleganciával. A TMZ által közzétett képeken látható, ahogy kéz a kézben lépnek be az épületbe. A meghívottak száma korlátozott volt, összesen 50 fő. A szertartáson kizárólag közeli családtagok és barátok vehettek részt. 

The Lord of the Rings, The Rings of Power World Premiere - London
Jeff Bezos érzelmes Instagram bejegyzésben búcsúzott el édesanyjától
(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Jacklyn Bezos az Amazon életében is meghatározó volt

A csendes, meghitt hangulatú esemény méltó búcsú volt egy olyan asszonytól, aki nemcsak fia életében, hanem az Amazon történetében is fontos szerepet játszott. A család 1995-ben mintegy 250 ezer dollárral támogatta a vállalat indulását. A Bezos Family Foundation szintén méltatta Jacklyn Bezos életútját, kiemelve bátorságát, szeretetét és elkötelezettségét a jótékony célok iránt. A közleményükben azt írták:

Az öröksége tovább él mindazokban, akiket inspirált.

Lauren Sánchez, Jeff Bezos felesége pedig a saját Instagram-történetében egy összetört szívet ábrázoló emoji-val fejezte ki gyászát. 

Jeff Bezos édesanyja 78 évet élt

Jacklyn Bezos 78 éves korában, augusztus 14-én hunyt el, hosszú ideje tartó Lewy-testes demenciával folytatott küzdelme után. Halálát követően Jeff Bezos egy érzelmes Instagram bejegyzésben emlékezett meg róla, ahol rendkívül szeretetteljesnek írta le őt, aki már 17 évesen vállalta a szülői szerepet, és egész életében feltétel nélküli szeretettel támogatta gyermekét.

Ha volt egy listája azokkal a dolgokkal, amiket szeretett, a családja mindig ott volt az első helyeken és ez a lista folyamatosan bővült.

 

