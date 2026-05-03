Súlyos csapás érte a Liverpoolt, csak egy magyar kellett Arne Slotnak

Hugo Ekitiké sérülése miatt az utóbbi hetekben Alexander Isak volt a Premier League-címvédő egyetlen bevetésre kész középcsatára. Ám a rekordigazolás a Manchester United-Liverpool rangadót megelőző edzésen ágyéksérülést szenvedett, így Arne Slot őt is kénytelen nélkülözni. Kerkez Milos zsinórban a harmadik mérkőzésén is a kispadon kap helyet, miután edzője a találkozót megelőző napokban arról számolt be, hogy a balhátvéd kisebb sérüléssel küzd. Szoboszlai Dominik szereplése nem volt kérdéses: a magyar válogatott középpályás ezúttal is a kezdő sípszótól a pályán lesz.

Kapusposzton továbbra is komoly gondokkal küzd a Liverpool: Alisson és Mamardashvili hiányában ismét a harmadik számú Woodmant állította a kapuba Slot, ami egyben azt is jelenti, hogy Pécsi Ármin újra a kispadon foglalhat helyet – akárcsak a Crystal Palace elleni összecsapáson.

