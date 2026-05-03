Súlyos csapás érte a Liverpoolt, csak egy magyar kellett Arne Slotnak

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 15:35
Klasszikus középcsatár nélkül kénytelen pályára küldeni csapatát Arne Slot. Alexander Isak kidőlt a Manchester United-Liverpool rangadó előtt, helyén Cody Gakpo kezd. Kerkez Milos ezúttal is csak a kispadon kapott helyet egy kisebb sérülés miatt.

Hugo Ekitiké sérülése miatt az utóbbi hetekben Alexander Isak volt a Premier League-címvédő egyetlen bevetésre kész középcsatára. Ám a rekordigazolás a Manchester United-Liverpool rangadót megelőző edzésen ágyéksérülést szenvedett, így Arne Slot őt is kénytelen nélkülözni. Kerkez Milos zsinórban a harmadik mérkőzésén is a kispadon kap helyet, miután edzője a találkozót megelőző napokban arról számolt be, hogy a balhátvéd kisebb sérüléssel küzd. Szoboszlai Dominik szereplése nem volt kérdéses: a magyar válogatott középpályás ezúttal is a kezdő sípszótól a pályán lesz.

Alexander Isak kihagyja a Manchester United-Liverpool rangadót Fotó: Anadolu

Kapusposzton továbbra is komoly gondokkal küzd a Liverpool: Alisson és Mamardashvili hiányában ismét a harmadik számú Woodmant állította a kapuba Slot, ami egyben azt is jelenti, hogy Pécsi Ármin újra a kispadon foglalhat helyet – akárcsak a Crystal Palace elleni összecsapáson.

A vendégek kezdőcsapata a Manchester United-Liverpool mérkőzésre:

  • Woodman - Curtis Jones, Konaté, Van Dijk, Robertson -  Mac Allister, Gravenberch - Frimpong, Szoboszlai, Wirtz  - Gakpo

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
